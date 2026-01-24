Čurin Prapotnik peti v Lyonu na 60 m

Slovenski atlet Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) je na dvoranskem mitingu bronaste svetovne serije v francoskem Lyonu v teku na 60 m zasedel peto mest. S časom 6,68 sekunde je izenačil svoj rekord sezone ter za devet stotink zgrešil normo (6,59) za dvoransko svetovno prvenstvo marca na Poljskem.

Zmagal je s 6,65 Nigerijec Toluwabori Akinola, ki nastopa za Irsko. Drugi je bil domačin Pablo Mateo (6,66), tretji pa Italijan Stephen Awuah Baffour (6,67).

Slovenski predstavnik je dvoboj z Japoncem Ippeijem Takedo, ki je bil z istim časom četrti, izgubil po fotofinišu. Tudi šestouvrščeni Turek Kayhan Ozer je v izenačenem finišu tekel 6,68.

Čurin Prapotnik je v začetku tedna tekel v Tampereju na Finskem in bil 6,68 drugi.