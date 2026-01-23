Slovenska atletinja Anita Horvat je na dvoranskem mitingu v katalonskem mestu Sabadall v teku na 400 m s časom 53,03 sekunde dosegla drugi čas. Drugi slovenski atlet na tekmi Jan Vukovič je bil na 800 m tretji. S časom 1:47,89 je za štiri stotinke zaostal za osebnim rekordom in sekundo za slovenskim.

"Nisem najbolj zadovoljna, a zdaj že nekaj časa tečem na še enkrat daljši razdalji in se to pozna. Po prvem krogu sem bila bolj zadaj, kar se mi na tej razdalji kar pogosto zgodi in za to plačam ceno. Potem moram namreč vedno v drugem krogu teči po drugi, tretji progi. Na koncu sem finiširala in zmagala v skupini," je povedala Horvat.

Naslednjič bo v Ostravi na Češkem nastopila 3. februarja v teku na 800 m, v katerem zadnja leta nastopa na velikih tekmovanjih. "Dobro sem trenirala, ne vem pa še, kje sem na tej razdalji, ker na njej še nisem imela tekme to zimo," je dodala Horvat.

"Počutil sem se močnega in sem se tako tudi podal v finiš v zadnjem krogu. Naredil sem nekaj taktičnih napak, predvsem zaradi prehitevanja v zavojih. Prej bi lahko tako tudi napadel v zadnjih 250 m, a sem začel 50 m pozneje. Glede na izid pa se že veselim naslednjih tekem," pa je pojasnil Vukovič.