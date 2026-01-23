Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
23. 1. 2026,
21.01

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Jan Vukovič Anita Horvat atletika

Petek, 23. 1. 2026, 21.01

47 minut

Atletika, dvoranski miting, Sabadell

Anita Horvat druga v Španiji, Vukovič tretji

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Anita Horvat | Anita Horvat je pritekla na drugo mesto, a ni bila povsem zadovoljna. | Foto Guliverimage

Anita Horvat je pritekla na drugo mesto, a ni bila povsem zadovoljna.

Foto: Guliverimage

Slovenska atletinja Anita Horvat je na dvoranskem mitingu v katalonskem mestu Sabadall v teku na 400 m s časom 53,03 sekunde dosegla drugi čas. Drugi slovenski atlet na tekmi Jan Vukovič je bil na 800 m tretji. S časom 1:47,89 je za štiri stotinke zaostal za osebnim rekordom in sekundo za slovenskim.

Anita Horvat
Sportal Anita Horvat vstopila v prelomno leto, a ne v tekmovalnem smislu

"Nisem najbolj zadovoljna, a zdaj že nekaj časa tečem na še enkrat daljši razdalji in se to pozna. Po prvem krogu sem bila bolj zadaj, kar se mi na tej razdalji kar pogosto zgodi in za to plačam ceno. Potem moram namreč vedno v drugem krogu teči po drugi, tretji progi. Na koncu sem finiširala in zmagala v skupini," je povedala Horvat.

Naslednjič bo v Ostravi na Češkem nastopila 3. februarja v teku na 800 m, v katerem zadnja leta nastopa na velikih tekmovanjih. "Dobro sem trenirala, ne vem pa še, kje sem na tej razdalji, ker na njej še nisem imela tekme to zimo," je dodala Horvat.

"Počutil sem se močnega in sem se tako tudi podal v finiš v zadnjem krogu. Naredil sem nekaj taktičnih napak, predvsem zaradi prehitevanja v zavojih. Prej bi lahko tako tudi napadel v zadnjih 250 m, a sem začel 50 m pozneje. Glede na izid pa se že veselim naslednjih tekem," pa je pojasnil Vukovič.

Sydney McLaughlin-Levrone
Sportal Najboljša atletinja na svetu je noseča
Brigid Kosgei
Sportal Turško atletiko okrepila kopica Kenijcev
Rok Markelj
Sportal Markelj in Horvat zmagala na atletskem dvoranskem mitingu v Anconi
Jan Vukovič Anita Horvat atletika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.