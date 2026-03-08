Ugandski dolgoprogaš Jacob Kiplimo je v Lizboni postavil nov svetovni rekord v polmaratonu. Petindvajsetletni Kiplimo je v portugalski prestolnici 21,0975 km dolgo preizkušnjo pretekel v 57 minutah in 20 sekundah ter za 10 sekund izboljšal doslej rekordni dosežek Etiopijca Yomifa Kejelcha, ki ga je postavil v španski Valencii 2024.

Kiplimo je tudi pred petimi leti v Lizboni postavil nov svetovni rekord v polmaratonu. Na letošnji preizkušnji se mu je najbolj približal Kenijec Nicholas Kipkorir, ki je na koncu zaostal 48 sekund.

Na ženskem polmaratonu je s časom 1:04:48 ure zmagala Etiopijka Tsige Gebreselama.