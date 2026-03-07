Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
7. 3. 2026,
9.38

Osveženo pred

18 minut

Sobota, 7. 3. 2026, 9.38

18 minut

Ameriški atlet Fred Kerley suspendiran za dve leti

Avtor:
STA

Fred Kerley je suspendiran za dve leti.

Fred Kerley je suspendiran za dve leti.

Foto: Guliverimage

Ameriški atlet Fred Kerley, svetovni prvak v teku na 100 metrov in dvakratni dobitnik olimpijske medalje, je bil suspendiran za dve leti. Kazen prepovedi nastopanja mu je zaradi kršitev pravil o javljanju prebivališča izrekla enota za integriteto atletike (AIU).

Kerley, srebrn na olimpijskih igrah v Tokiu 2021 in bronast v Parizu 2024, je osvojil tudi zlato na 100 metrov na svetovnem prvenstvu leta 2022 v domačem Eugenu. Že avgusta lani je bil začasno suspendiran za 12 mesecev, sedaj ne bo mogel tekmovati do 11. avgusta 2027.

Septembra lani je Američan napovedal tudi sodelovanje na tekmovanju za športnike, ki so uporabljali doping ali pa ga želijo uporabljati za izboljšanje svojih zmogljivosti. Prva izdaja teh iger bo maja v Las Vegasu. Svetovna atletika je že opozorila, da se bo vsak športnik, ki bo sodeloval na tej prvi izdaji, soočil z "znatnimi sankcijami".

Eliti športniki imajo tudi stroge zahteve glede razkritja njihovega bivališča protidopinškim organom. Vsak dan morajo navesti časovni termin in lokacijo, da bi izpolnili pravila glede nenapovedanih dopinških testov.

Tri kršitve teh obveznosti v enem letu se štejejo prav tako kot izmikanje testiranju ali posredovanje netočnih informacij protidopinški agenciji in se kaznujejo s prepovedmi nastopanja.

