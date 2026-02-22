Tina Šutej je na atletskem mitingu v francoskem Clermont Ferrandu v skoku s palico zasedla drugo mesto, preskočila je 4,76 metra. Pred tem je na prvih treh mitingih v zimski sezoni zmagala. Tokrat je bila najboljša Čehinja Amalie Švabikova, bronasta pred tremi leti na dvoranskem evropskem prvenstvu je prav tako preskočila 4,76 m. Švabikova je zmagala zaradi manj poprav na prejšnjih višinah, obe sta bili namreč na 4,75 uspešni prvič, na 4,81 m pa sta letvico trikrat podrli.

Šutej je 4,35 m zmogla prvič, na 4,50 in 4,61 m pa drugič. Švabikova je imela na teh višinah le en neuspešen skok na 4,70. Tretja je bila s 4,75 m v tretjem skoku Novozelandka Imogen Ayris, katere največji uspeh je bil bron s tekme britanske skupnosti narodov leta 2022. Četrto mesto je osvojila Francozinja Marie Julie Bonnin, prav tako s 4,76 m v tretjem uspešnem skoku. Bonnin je lani na Kitajskem postala dvoranska svetovna prvakinja, tretja je bila nato na dvoranskem evropskem prvenstvu.

Sedemintridesetletna Šutej, dobitnica letošnje Bloudkove nagrade, je absolutni slovenski rekord s 4,82 m postavila 2. februarja 2023 v češki Ostravi. Pred tem je članica celjskega Kladivarja v tej sezoni 19. februarja v Lievinu zmagala s 4,70 m. Tudi tekmovalki na drugem mestu sta preskočili 4,70 m. To mesto sta si tedaj razdelili s tretjima uspešnima skokoma na 4,70 m Ayris in Katie Moon iz ZDA.

Slednja je septembra lani v Tokiu tretjič v nizu osvojila zlato na svetovnem prvenstvu, do brona pa je prišla tedaj Šutej. Za Moon je bila to prva in zadnja tekma te dvoranske sezone.

Šutej je v Metzu 8. februarja slavila z rekordom mitinga, v prvem poskusu preskočila 4,80 metra. Prvo tekmo v tej dvoranski sezoni je imela v Ostravi 3. februarja, ko je s 4,70 metra potrdila normo za marčevsko dvoransko SP v Torunu.