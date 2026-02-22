Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
22. 2. 2026,
20.02

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
atletika Tina Šutej

Nedelja, 22. 2. 2026, 20.02

28 minut

Atletski miting, Clermont Ferrand

Tina Šutej po treh zmagah v tej zimi druga v Franciji

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tina Šutej | Tina Šutej je osvojila drugo mesto. | Foto Guliverimage

Tina Šutej je osvojila drugo mesto.

Foto: Guliverimage

Tina Šutej je na atletskem mitingu v francoskem Clermont Ferrandu v skoku s palico zasedla drugo mesto, preskočila je 4,76 metra. Pred tem je na prvih treh mitingih v zimski sezoni zmagala. Tokrat je bila najboljša Čehinja Amalie Švabikova, bronasta pred tremi leti na dvoranskem evropskem prvenstvu je prav tako preskočila 4,76 m. Švabikova je zmagala zaradi manj poprav na prejšnjih višinah, obe sta bili namreč na 4,75 uspešni prvič, na 4,81 m pa sta letvico trikrat podrli.

Šutej je 4,35 m zmogla prvič, na 4,50 in 4,61 m pa drugič. Švabikova je imela na teh višinah le en neuspešen skok na 4,70. Tretja je bila s 4,75 m v tretjem skoku Novozelandka Imogen Ayris, katere največji uspeh je bil bron s tekme britanske skupnosti narodov leta 2022. Četrto mesto je osvojila Francozinja Marie Julie Bonnin, prav tako s 4,76 m v tretjem uspešnem skoku. Bonnin je lani na Kitajskem postala dvoranska svetovna prvakinja, tretja je bila nato na dvoranskem evropskem prvenstvu.

Sedemintridesetletna Šutej, dobitnica letošnje Bloudkove nagrade, je absolutni slovenski rekord s 4,82 m postavila 2. februarja 2023 v češki Ostravi. Pred tem je članica celjskega Kladivarja v tej sezoni 19. februarja v Lievinu zmagala s 4,70 m. Tudi tekmovalki na drugem mestu sta preskočili 4,70 m. To mesto sta si tedaj razdelili s tretjima uspešnima skokoma na 4,70 m Ayris in Katie Moon iz ZDA.

Slednja je septembra lani v Tokiu tretjič v nizu osvojila zlato na svetovnem prvenstvu, do brona pa je prišla tedaj Šutej. Za Moon je bila to prva in zadnja tekma te dvoranske sezone.

Šutej je v Metzu 8. februarja slavila z rekordom mitinga, v prvem poskusu preskočila 4,80 metra. Prvo tekmo v tej dvoranski sezoni je imela v Ostravi 3. februarja, ko je s 4,70 metra potrdila normo za marčevsko dvoransko SP v Torunu.

Anej Čurin Prapotnik
Sportal Izjemen tek mladega atleta, ki je zrušil kar 22 let star slovenski rekord!
Klara Lukan
Sportal Prešernova nagrajenja Klara Lukan tretja na pet kilometrov v Monaku
atletika Tina Šutej
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.