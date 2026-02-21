Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Brest Tamara Mavsar Krim OTP Group Mercator

Liga prvakinj, 14. krog

Krimovke za konec evropske sezone in evropske kariere Mavsar visoko izgubile

EHF liga prvakinj: Krim Mercator - Sola | Krimovke so za konec sezone visoko izgubile z Brestom. | Foto Filip Barbalić

Krimovke so za konec sezone visoko izgubile z Brestom.

Foto: Filip Barbalić

Rokometašice Krima so na zadnji tekmi v ligi prvakinj v sezoni 2025/26 s 25:37 izgubile z vodilno ekipo iz Bresta. Slovensko-francoski dvoboj je bila zadnja mednarodna tekma dolgoletne nosilke igre ljubljanske ekipe Tamare Mavsar, ki je ob porazu dosegla devet zadetkov. Krimovke so zasedle sedmo mesto v svoji skupini.

Slovenske prvakinje so vse možnosti za izločilne tekme zapravile pred tednom dni po porazu v Koprivnici, v tekmovalno nepomembni tekmi pa so v dvorani Tivoli morale priznati premoč imenitnim tekmicam iz Bresta.

Ljubljanska ekipa je v skupinskem delu premagala le Bukarešto in Solo. S slednjo se je razšla tudi z neodločenim izidom, po dvakrat pa je izgubila proti Brestu, Ferencvarosu, Ikastu, Odenseju in Podravki.

Na današnji tekmi v Tivoliju je bila pri gostiteljicah najučinkovitejša Tamara Mavsar z devetimi goli. Dolgoletna nosilka igre Krima je odigrala svojo zadnjo tekmo na mednarodni sceni, po koncu sezone bo končala svojo kariero, tako kot njena dolgoletna reprezentančna in klubska soigralka Ana Gros, ki je na današnji tekmi dosegla sedem zadetkov za Brest.

Liga prvakinj, 14. krog

Sobota, 21 februar:

Nedelja, 22. februar:

Lestvici 

Brest Tamara Mavsar Krim OTP Group Mercator
