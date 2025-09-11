Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
11. 9. 2025,
18.41

Pred drugo tekmo lige prvakinj

Krimovke v nedeljo doma s starimi znankami iz Koprivnice

"Biti moramo bolj agresivne v obrambi, da mogoče pridemo tudi do kakšnih lažjih zadetkov," pred spopadom s Podravko v drugem krogu lige prvakinj pravi krimovka Tamara Mavsar.

"Biti moramo bolj agresivne v obrambi, da mogoče pridemo tudi do kakšnih lažjih zadetkov," pred spopadom s Podravko v drugem krogu lige prvakinj pravi krimovka Tamara Mavsar.

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Rokometašice Krim OTP Group Mercatorja v nedeljo čaka prva domača tekma nove sezone lige prvakinj. Na gostovanje prihajajo Ljubljančankam dobro znane tekmice iz Koprivnice. Da si želijo proti Podravki prikazati boljšo predstavo kot pretekli konec tedna na gostovanju pri Brestu, zagotavljajo tako igralke kot strokovni štab.

Sportal Krimovke izgubile uvodno tekmo, Elizabeth Omoregie razpoložena

Krimovke so uvodno tekmo nove sezone na gostovanju v Franciji izgubile z 12 goli razlike. Čeprav s prikazanim ni zadovoljen, trener Žiga Novak pravi, da je moč z uvodne tekme vendarle potegniti tudi vzpodbudne zaključke. "Sploh z uvodnim ali pa vmesnim delom igre, smo lahko zadovoljni. Za nas je sicer predvsem pomembno, da je ta premierna tekma mimo," je dejal Novak ob pogledu na močno spremenjeno kadrovsko sliko ekipe za to sezono.

Pričakuje, da bo za letošnjo sezono močno pomlajena zasedba Ljubljančank do drugega dvoboja pristopila bolj mirno. "Upam, da nas je ta začetna trema minila in da bomo na osnovi tistih dobrih stvari iz prejšnje tekme in s polnim pogledom v prihodnost zdaj prikazali precej boljšo predstavo v nedeljo," je dejal Novak.

"Malce se še čuti ta nervoza, predvsem pri mladih igralkah"

Podobno razmišlja tudi ena najbolj izkušenih igralk ekipe Tamara Mavsar. "Že kar nekaj tednov smo zdaj skupaj. Dejstvo je, da se še malce čuti ta nervoza, predvsem pri mladih igralkah. Tokrat gre za prvo domačo tekmo, vsaka bi rada zasijala v svoji najboljši luči in seveda mi, ki smo malce bolj izkušene in smo nekatere te stvari že dale v svoji karieri čez, jim poskušamo na najboljši način pomagati."

Najpomembneje po ocenah prve strelke Ljubljančank iz Bresta Ane Abine pa bo zmanjšati število tehničnih napak. "Mislim, da je to tisti glavni minus, ki smo ga naredile. Obenem moramo biti bolj agresivne v obrambi, da mogoče pridemo tudi do kakšnih lažjih zadetkov. Na koncu pa je najpomembneje, da se borimo, pustimo srce na igrišču," je dejala.

Računajo na pomoč domače publike

Da bi v tekmi za izločilne boje v ligi prvakinj ravno dvoboja s tekmicami s Hrvaške bila pomembna, je priznal Novak, ki pa ob tem pravi, da v strokovnem štabu igralke ne pripravljajo na ta način. "Dejstvo je, da je pred nami še ta in potem še naslednjih 12 tekem v ligi prvakinj, to pomeni, da je praktično na voljo 26 točk. Katere so realne, katere ne, je druga stvar, ampak če se bomo ozirali na to, da je drugi vikend v septembru najpomembnejši vikend v sezoni, mislim, da sploh glede na odgovore, ki smo jih že prej dali, glede na starost polovice ekipe, bi to lahko imelo kvečjemu negativen učinek na pripravo ekipe."

Tako igralke kot strokovni štab si sicer v nedeljo veliko obetajo od pomoči domače publike. Tako Novak kot Mavsar sta dejala, da bi to proti tekmicam iz Koprivnice dalo ekipi dodatnega vetra v jadra. Ali bo to dovolj za prvo zmago Krimovk v tej sezoni lige prvakinj, bo jasno po koncu 60 minut tekme v dvorani Tivoli. Ta se bo začela ob 14. uri.

