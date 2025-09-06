Ljubljanska ekipa je 31. sezono v nizu v ligi prvakinj odprla v Bretanji, kljub pogumni predstavi pa doživela pričakovan poraz. Naslednja tekma jo čaka 13. septembra, ko bo gostila hrvaško Podravko iz Koprivnice.

Njeni tekmeci v skupini B so tudi madžarski Ferencvaros, danska Odense in Ikast, romunska Bukarešta in norveška Sola. Najboljši dve ekipi se bosta neposredno prebili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo kvalifikacijske tekme za uvrstitev četrtfinale.

Brest : Krim Mercator 32:20 (13:9) Arena Brest, gledalcev 2656, sodnika: Barysas in Petrusis (oba Litva). Brest: Depuiset, Andre, Nocandy 3, Noslen, Broquaire 1, Gros 3 (2), Mairot 2, Tshimanga 3, Ondono 6, Vjahireva 4, Borg 3, Faure, Kanor, Lott 6, Cantin, Coatanea 1. Krim OTP Group Mercator: Vojnovič, Risović, Martins Mario 1, Puncer, Zaadi Deuna 3 (2), Mavsar 2, A. Abina 4, Zulić 3, Johansen 3, Horaček, Žagar, Bardrum 1, Ignjatović 1, Markovič, E. Abina 1, Egger 1. Sedemmetrovke: Brest 3 (2), Krim OTP Group Mercator 2 (2). Izključitve: Brest 10, Krim OTP Group Mercator 10 minut. Rdeči karton: /.

Varovanke ljubljanskega trenerja Žige Novaka so v sedmi minuti zaostale za tri gole (1:4), a nato le strnile svoje vrste in osem minut kasneje izenačile na 6:6. Najzaslužnejša za zasuk v igri je bila vratarka Maja Vojnovič, ki je zaustavila številne čiste strele francoske ekipe, kjer ima vidno vlogo tudi znana slovenska rokometašica Ana Gros.

Drugi del prvega polčasa je minil v znamenju domačih igralk, ki so si v 19. minuti vnovič priigrale tri gole naskoka (9:6), najvišjo prednost štirih zadetkov pa so si priigrale tik pred odhodom na veliki odmor (13:9).

V drugi polovici tekme se je prepad med ekipama še povečal. Izkušene in z vsemi 'žavbami' namazane rokometašice Bresta so izkoristile vsako najmanjšo napako Ljubljančank. Njihov zaostanek je do zadnjega zvoka sirene konstantno naraščal, na koncu pa se je zaustavil pri -12.

V ljubljanski ekipi je bila v Franciji najučinkovitejša Ana Abina s štirimi goli, vratarka Maja Vojnovič pa je zbrala sedem obramb, prav vse v prvem polčasu.

Liga prvakinj, 1. krog: Skupina A: Sobota, 6. september:

Gloria Bistrita - Storhamar 29:26 (15:12) Nedelja, 7. september:

14.00 Borussia Dortmund - Györ

16.00 Esbjerg - Metz

16.00 Budućnost - Debrecen Skupina B: Sobota, 6. september:

Ferencvaros - Odense 32:34 (16:18)

Podravka Koprivnica - Sola 31:26 (15:11)

Brest - Krim OTP Group Mercator 32:20 (13:9) Nedelja, 7. september:

14.00 Ikast - Bukarešta

