STA

Sobota,
6. 9. 2025,
19.37

Liga prvakinj, 1. krog

Liga prvakinj, 1. krog

Krimovke izgubile uvodno tekmo v Brestu

Maja Vojnovič | Maja Vojnovič je zbrala sedem obramb. | Foto Aleš Fevžer

Maja Vojnovič je zbrala sedem obramb.

Foto: Aleš Fevžer

Brest, 6. septembra - Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so na uvodni tekmi skupinskega dela lige prvakinj v francoskem Brestu izgubile z 20:32 (9:13).

Ljubljanska ekipa je 31. sezono v nizu v ligi prvakinj odprla v Bretanji, kljub pogumni predstavi pa doživela pričakovan poraz. Naslednja tekma jo čaka 13. septembra, ko bo gostila hrvaško Podravko iz Koprivnice.

Njeni tekmeci v skupini B so tudi madžarski Ferencvaros, danska Odense in Ikast, romunska Bukarešta in norveška Sola. Najboljši dve ekipi se bosta neposredno prebili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo kvalifikacijske tekme za uvrstitev četrtfinale.

Brest : Krim Mercator 32:20 (13:9)

Arena Brest, gledalcev 2656, sodnika: Barysas in Petrusis (oba Litva).

Brest: Depuiset, Andre, Nocandy 3, Noslen, Broquaire 1, Gros 3 (2), Mairot 2, Tshimanga 3, Ondono 6, Vjahireva 4, Borg 3, Faure, Kanor, Lott 6, Cantin, Coatanea 1.

Krim OTP Group Mercator: Vojnovič, Risović, Martins Mario 1, Puncer, Zaadi Deuna 3 (2), Mavsar 2, A. Abina 4, Zulić 3, Johansen 3, Horaček, Žagar, Bardrum 1, Ignjatović 1, Markovič, E. Abina 1, Egger 1.

Sedemmetrovke: Brest 3 (2), Krim OTP Group Mercator 2 (2).

Izključitve: Brest 10, Krim OTP Group Mercator 10 minut.

Rdeči karton: /.

Varovanke ljubljanskega trenerja Žige Novaka so v sedmi minuti zaostale za tri gole (1:4), a nato le strnile svoje vrste in osem minut kasneje izenačile na 6:6. Najzaslužnejša za zasuk v igri je bila vratarka Maja Vojnovič, ki je zaustavila številne čiste strele francoske ekipe, kjer ima vidno vlogo tudi znana slovenska rokometašica Ana Gros.

Drugi del prvega polčasa je minil v znamenju domačih igralk, ki so si v 19. minuti vnovič priigrale tri gole naskoka (9:6), najvišjo prednost štirih zadetkov pa so si priigrale tik pred odhodom na veliki odmor (13:9).

V drugi polovici tekme se je prepad med ekipama še povečal. Izkušene in z vsemi 'žavbami' namazane rokometašice Bresta so izkoristile vsako najmanjšo napako Ljubljančank. Njihov zaostanek je do zadnjega zvoka sirene konstantno naraščal, na koncu pa se je zaustavil pri -12.

V ljubljanski ekipi je bila v Franciji najučinkovitejša Ana Abina s štirimi goli, vratarka Maja Vojnovič pa je zbrala sedem obramb, prav vse v prvem polčasu.

Liga prvakinj, 1. krog:

Skupina A:

Sobota, 6. september:
Gloria Bistrita - Storhamar     29:26 (15:12)

Nedelja, 7. september:
14.00 Borussia Dortmund - Györ
16.00 Esbjerg - Metz
16.00 Budućnost - Debrecen

Skupina B:

Sobota, 6. september:
Ferencvaros - Odense            32:34 (16:18)
Podravka Koprivnica - Sola      31:26 (15:11)
Brest - Krim OTP Group Mercator 32:20 (13:9)

Nedelja, 7. september:
14.00 Ikast - Bukarešta

