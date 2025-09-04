Krimovke ligo prvakinj odpirajo v Brestu

Slovenske rokometne in pokalne prvakinje, ki bodo v novi sezoni nastopale pod imenom Krim OTP Group Mercator, bodo v soboto začele svoje popotovanje v evropski ligi prvakinj. Za uvod se bodo ob 18. uri v Franciji pomerile z Brestom, kjer igra nekdanja slovenska reprezentantka Ana Gros, v minuli sezoni še članica ljubljanske ekipe.

Visokorasla zunanja igralka iz Velenja je za francosko ekipo že igrala med letoma 2018 in 2021, letos poleti pa se je ponovno vrnila v ambiciozni Brest, ki se nadeja uvrstitvi na zaključni turnir lige prvakinj v prvi polovici junija prihodnje leto v Budimpešti.

Močno premešana zasedba

V povsem drugačnem razpoloženju že 31. sezono v nizu v ligi prvakinj pričakujejo v taboru slovenskih prvakinj. Ekipo so po koncu zadnjih dveh sezonah, kjer se je odkrito govorilo o nastopu na zaključnem turnirju v madžarski prestolnici, a se nato ni prebila niti v četrtfinale, zapustile številne nosilke igre. Iz Ljubljane so poleg Ane Gros odšle tudi Tjaša Stanko, Črnogorki Itana Grbić in Tatjana Brnović, Brazilka Barbara Arenhart, Španka Jennifer Guttierez in Kongovka Betchaidelle Ngombele, nekdanji slovenski reprezentantki Alja Varagić in Amra Pandžić ter Črnogorka Jovanka Radičević pa so se upokojile.

V Stožice so od izkušenih igralk prišle le Danki Sofie Bardrum in Anne With Johansen, Srbkinja Jovana Risović in Angolka Liliane Martins Mario, poleg njih pa so v svoje vrste pripeljali še mlade in neuveljavljene igralke, ki jih bo po zvezdniškima trenerjema iz Črne gore Draganu Adžiću in Španije Ambrosu Martinu vodil 33-letni domači strokovnjak Žiga Novak.

Že se čuti manjša nervoza in trema pred tekmo v Brestu

"Nestrpno čakamo prvo tekmo v ligi prvakinj. Nekatere moje varovanke se bodo prvič preizkusile na tako visoki ravni tekmovanja, tako da se že čuti manjša nervoza in trema pred tekmo v Brestu," je uvodoma dejal Novak.

"Na uvodu nas čakajo zahtevne tekmice iz Bresta, ki so že vrsto let v samem evropskem vrhu in se se v tej sezoni želijo uvrstiti na zaključni turnir. Gre za zelo izkušeno in telesno izjemno močno ekipo, ki igra zelo zanimivo in nepredvidljivo, zavoljo tega se je nanjo zelo težko pripraviti. V Brestu želim videti ekipo, ki verjame v naše delo," je med drugim dodal Novak.

"Naša ekipa je pomlajena in neizkušena, a željna dokazovanja," pravi slovenska reprezentantka Nina Zulić. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pomlajena in neizkušena ekipa, a željna dokazovanja

"Naša ekipa je pomlajena in neizkušena, a željna dokazovanja. Za uvod nas čaka izjemno kakovostna ekipa iz Bresta, v naši skupini pa so tudi druge zahtevne tekmice. Na vseh tekmah bomo skušale pokazati našo igro, le trda in povezana obramba ter številni nasprotni napadi nas lahko pripeljejo do dobrih izidov," je pred zahtevnim gostovanjem dejala Nina Zulić, ki se je v drugi polovici minule sezone po porodu vrnila na rokometna igrišča.

"Kot ekipa smo zelo samozavestne in povezane, verjamemo v naše sposobnosti. Na igrišču bomo pustile srce in dale vse od sebe, ne le v Brestu, to velja za vse tekme v tej sezoni," je še na koncu dodala komaj 19-letna krožna napadalka Lana Puncer.

Ljubljanska zasedba bo po gostovanju v Brestu 13. septembra gostila Podravko iz Koprivnice, nato pa jo v skupini B čakajo še danska Odense in Ikast, madžarski Ferencvaros, romunska Bukarešta in norveška Sola. Najboljši dve ekipi se bosta neposredno prebili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo kvalifikacijske tekme za uvrstitev četrtfinale.



V skupini A bodo nastopili madžarska Györ in Debrecen, romunska Gloria Bistrita, norveški Storhamar, nemška Borussia Dortmund, danski Esbjerg, francoski Metz in črnogorska Budućnost Podgorica.