Rokometašice Györa glavne favoritinje v ligi prvakinj

Konec tega tedna se bo začela rokometna liga prvakinj. Prvo mesto brani madžarski Györ, ki je doslej sedemkrat osvojil najbolj prestižno evropsko klubsko tekmovanje, v elitni druščini pa bo nastopil tudi slovenski Krim OTP Group Mercator, zmagovalec lige prvakinj v letih 2001 in 2003.

Na veliki sceni bodo poleg krimovk nastopile še tri slovenske rokometašice. Prav vse igrajo v ambicioznih sredinah, Ana Gros bo zastopala barve francoskega Bresta, Tjaša Stanko madžarskega Györa, Elizabeth Omoregie pa romunske Bukarešte.

Ekipa iz Györa, kjer ima vidno vlogo tudi slovenski strokovnjak Uroš Bregar, ima tudi v novi sezoni največ možnosti za končno zmago. Po koncu minule sezone je Madžarsko zapustila Korejka Ryu Eun-hee, prišle pa so štiri kakovostne igralke, poleg Stanko še Švedinja Nathalie Hagman, Danka Helene Elver in Madžarska Zsofi Szemerey. Kapetanka slovenske reprezentance si je sredi minulega meseca na pripravljalni tekmi proti Motherson-Mosonmagyarovarju poškodovala roko, tako da je trenutno v obdobju rehabilitacije.

Po zvezdah lahko posežeta tudi danska Odense in Esbjerg. Obe ekipi sta v minuli sezoni nastopili na zaključnem turnirju v madžarski prestolnici ter v polfinalu in finalu pošteno namučili slovito zasedbo iz Györa. Poleg obeh danskih predstavnic v novo sezono ambiciozno vstopajo tudi francoska Metz in Brest, romunska Bukarešta in madžarski Ferencvaros.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

V novi sezoni so njihovi cilji veliko bolj realni

Krimovke, ki bodo 31. nastopile v ligi prvakinj, so v minulih dveh sezonah drzno napovedovale nastop na zaključnem turnirju, tekmovanje pa so končale že po prvih izločilnih tekmah za uvrstitev v četrtfinale. V novi sezoni so njihovi cilji veliko bolj realni, saj je ekipa doživela številne kadrovske spremembe, hkrati pa bo imela na voljo veliko manj denarnih sredstev kot v preteklosti.

Ljubljansko ekipo so po koncu minule sezone zapustile Stanko, Gros, Črnogorki Itana Grbić in Tatjana Brnović, Brazilka Barbara Arenhart, Španka Jennifer Guttierez in Kongovka Betchaidelle Ngombele, nekdanji slovenski reprezentantki Alja Varagić in Amra Pandžić ter Črnogorka Jovanka Radičević pa so se upokojile.

V Stožice so prišle mlade slovenske igralke Lana Puncer, Ema Marković in Tinkara Kogovšek, Hrvatica Andjela Žagar, Srbkinji Milica Ignjatović in Jovana Risović ter Danki Sofie Bardrum in Anne With Johansen. Na vročo trenersko klop je sedel 33-letni Žiga Novak, ki je nasledil zvezdniška kolega iz Črne gore Dragana Adžića in Španije Ambrosa Martina.

Ljubljanska zasedba bo nastopila v skupini B, v njej sta tudi Odense in Ikast, Brest, Ferencvaros, Bukarešta, Podravka Koprivnica in Sola. Skupino A tvorijo Györ in Debrecen, Gloria Bistrita, Storhamar, Borussia Dortmund, Esbjerg, Metz in Budućnost Podgorica.

Prvo mesto brani madžarski Györ, ki je doslej sedemkrat osvojil najbolj prestižno evropsko klubsko tekmovanje. Foto: Reuters

Tekmovalni sistem ostaja nespremenjen

Tekmovalni sistem lige prvakinj v primerjavi z minulo sezono ostaja nespremenjen. V skupinskem delu tekmovanja bo v skupinah A in B nastopalo po osem ekip. Po dve najboljši iz obeh skupin si bosta izborili nastop v četrtfinalu, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo tekme za uvrstitev med najboljših osem. Najboljše štiri ekipe iz četrtfinalnih obračunov se bodo nato prebile na zaključni turnir, ki bo 6. in 7. junija prihodnje leto v dvorani MVM Dome v Budimpešti.

Na večni lestvici zmagovalk so na vrhu igralke Spartaka iz Kijeva, ki so v sedemdesetih in osemdesetih letih minulega stoletja kar 13-krat zmagale v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Avstrijski Hypo Niederösterreich je zmagal osemkrat, Györ sedemkrat, Radnički iz Beograda, danska Viborg in Slagelse ter Vipers Kristiansand pa po trikrat. Dvakrat so Evropo pokorile tudi krimovke, prvič v sezoni 2000/01, drugič pa v sezoni 2002/03.

Pari sobotnega in nedeljskega uvodnega kroga skupine A so Gloria Bistrita - Storhamar, Borussia Dortmund - Györ, Esbjerg - Metz in Budućnost - Debrecen, skupine B pa Ferencvaros - Odense, Podravka Koprivnica - Sola, Brest - Krim OTP Group Mercator in Ikast - Bukarešta.

