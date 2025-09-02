Za uvod derbi takoj med prvaki in Trebanjci

S petkovim derbijem med branilcem naslova Slovanom in Trimom iz Trebnjega se v petek začenja nova sezona Lige NLB, najmočnejšega slovenskega moškega klubskega rokometnega tekmovanja v Sloveniji.

Nova rokometna sezona se je sicer s superpokalom začela preteklo soboto, ko je v Črnomlju državni in pokalni prvak LL Grosist Slovan ugnal Krko, konec tega tedna pa se bo začela tudi sezona v elitni ligi NLB.

Poleg ljubljanskega in novomeškega moštva bodo med prvoligaško druščino nastopili tudi Gorenje Velenje, Trimo Trebnje, Celje Pivovarna Laško, Slovenj Gradec, Škofja Loka, Riko Ribnica, Jeruzalem Ormož in SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica ter nova člana elitne druščine Frankstahl Radovljica in Škofljica.

Vseh 12 ekip je na torkovi skupni novinarski konferenci v prostorih muzeja bančništva NLB Muza na Čopovi ulici v Ljubljani razgrnilo želje in cilje v novi sezoni. Prav vsi predstavniki klubov so vlogo papirnatega favorita pripisali zadnjemu državnemu in pokalnemu zmagovalcu s Kodeljevega.

Uvod v novo sezono bo spektakularen, na Kodeljevem se bosta v petek ob 18.30 udarila LL Grosist Slovan in Trimo Trebnje. Sobotni pari so Riko Ribnica – Frankstahl Radovljica, SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica – Celje Pivovarna Laško, Škofja Loka – Jeruzalem Ormož in Slovenj Gradec – Škofljica (vse tekme se bodo začele ob 19. uri), tekma Krka – Gorenje Velenje pa je zaradi obveznosti velenjske ekipe v kvalifikacijah za evropsko ligo prestavljena na 10. september.

Uroš Zorman in Branko Tamše se bosta med seboj s svojimi moštvi udarila že v uvodu. Foto: Aleš Fevžer

Sistem enak kot v pretekli sezoni

Tekmovalni sistem prvenstva ostaja nespremenjen, po dvokrožnem rednem delu bo najboljša osmerica nadaljevala boje za naslov prvaka. Ti bodo potekali v dveh skupinah s po štirimi ekipami. V prvo skupino bodo uvrščena prvo-, četrto-, peto- in osmouvrščeno moštvo iz rednega dela tekmovanja, v drugo pa preostala. Po dve najboljši ekipi bosta nato napredovali v polfinale, preostale se bodo pomerile za razvrstitev od petega do osmega mesta. Nov državni prvak bo postala ekipa, ki bo v velikem finalu prva dosegla dve zmagi. Najskromnejše štiri ekipe po prvem delu na drugi strani vsako čaka po šest dodatnih tekem v boju za obstanek. Zadnja bo neposredno izpadla v 1. B slovensko rokometno ligo, predzadnjo pa čakata dodatna kvalifikacijska boja za obstanek z drugouvrščeno zasedbo 1. B SRL v prihajajoči sezoni.

Po osvojenih naslovih državnega prvenstva je na vrhu razpredelnice Celje Pivovarna Laško s 26 naslovi. Gorenje Velenje jih ima pet, po enkrat pa so slavili Prule 67, Koper in Slovan. Ime novega prvaka bo znano v začetku junija.