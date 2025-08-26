Rokometaši Slovana želijo ostati gospodarji slovenskih igrišč

Rokometaši LL Grosist Slovana so v minuli sezoni osvojili svoja prva naslova državnega in pokalnega prvaka od slovenske osamosvojitve. Absolutni gospodarji slovenskih igrišč želijo ostati tudi v sezoni 2025/26, globoke sledi pa nameravajo pustiti tudi v evropski ligi, drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na evropskih tleh.

Slovenski selektor in strateg ljubljanske ekipe Uroš Zorman je imel že v minuli sezoni za slovenske razmere na voljo izjemno širok in kakovosten igralski kader, pred začetkom nove pa je zasedba s Kodeljevega v svoje vrste zvabila številna nova imena. Letos poleti so rdeči dres oblekli slovenski reprezentanti Staš Skube, Tim Cokan, Gal Marguč, Tadej Kljun in Vid Miklavec, poleg njih pa tudi Lovro Višček ter Črnogorec Mirko Latković.

Vrste slovenskega prvaka je okrepil tudi Staš Skube. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ljubljančani so priprave za novo sezono pričeli 28. julija, po nizu pripravljalnih tekem in nastopu na Šilčevem memorialu, kjer so zasedli tretje mesto, pa jih v soboto v Črnomlju čaka superpokalna tekma proti Krki. V ljubljanskem klubu, kjer je mesto športnega direktorja zasedel nekdanji slovenski reprezentant Jure Dolenec, ne skrivajo, da v novi sezoni nameravajo zadržati primat na domačem prizorišču, na mednarodnem pa poseči čim višje.

"V minuli sezoni so bili igralci glavni 'kreatorji' naših uspehov, glede nove sezone pa bom rekel, da je vedno lahko še boljše. Menim, da so fantje v priprave stopili veliko bolje pripravljeni kot lani. Jedro ekipe je ostalo isto, kar pomeni, da večjih sprememb ni bilo. To nam je omogočilo, da smo lahko že od prvega dne začeli delati na polno. Na srečo je ekipa večinoma ostala zdrava, razen nekaj manjših poškodb, ki so igralce oddaljile s treningov za dan ali dva. Na papirju imamo zagotovo najboljšo ekipo v Sloveniji, a to bomo morali dokazati na igrišču," je na predstavitveni novinarski konferenci v dvorani na Kodeljevem med drugim dejal Zorman.

V Evropi ne bo lahkih tekem

Slovanu se ni uresničila želja, da bi zaigral v ligi prvakov. Foto: RD Slovan/Sportida Pred začetkom nove sezone se je ljubljanska ekipa spogledovala z nastopom v ligi prvakov, a ji Evropska rokometna zveza (EHF) ni izročila posebnega povabila, tako da se je uvrstila v skupinski del evropske lige, kjer jo najprej čakajo španski Granollers ter zmagovalca dansko-portugalskega obračunu Skanderborg - Maritimo da Madeira in romunsko-islandskega dvoboja Minaur Baia Mare - Stjarnan.

"Menim, da je tudi evropska liga na izjemno visoki ravni. Vemo, da se je število ekip v ligi prvakov zmanjšalo, zaradi česar je kar osem ekip iz tega tekmovanja prešlo v evropsko ligo. V vsakem primeru gre za zelo kakovostno tekmovanje, kjer na prvi pogled tekmeci niso tako atraktivni ali znani, a vsi igrajo vrhunski rokomet. V tej evropski ligi ne bo lahkih tekem. Naši skupinski tekmeci so premagljivi, tako kot mi o njih, pa tudi oni razmišljajo o nas. Naš cilj je uvrstitev v drugi del tekmovanja," je v zvezi s tem dejal Zorman.

Želijo postati slovenski klub v najširšem pomenu besede

Jure Dolenec na Kodeljevem opravlja novo vlogo. Foto: Filip Barbalić "Vse skupaj gradimo na dolgi rok, tudi pogodbe, ki smo jih sklenili z igralci, niso le za eno sezono, temveč za daljše obdobje. Pripeljali smo večinoma slovenske igralce in s tem želeli jasno nakazati, kakšno pot želimo ubrati v prihodnosti. Naš cilj je, da postanemo najboljši slovenski klub z jedrom, ki ga bodo sestavljali slovenski reprezentanti ter potencialni in nekdanji reprezentanti. Slovan je ljubljanski klub, a hkrati želimo, da je postanemo slovenski klub v najširšem pomenu besede," je dejal novi športni direktor Dolenec.

"Ekipa je v primerjavi z minulo sezono doživela nekaj sprememb. Novinci so se hitro privadili na novo okolje, vzdušje znotraj ekipe pa je dobro od prvega dne priprav v Kranjski Gori, kjer smo takoj začeli s krepitvijo ekipnega duha. Na vrhu je vedno težje ostati, kot se nanj prebiti, a menim, da imamo ekipo za velike stvari. V novi sezoni moramo zadržati raven obrambe iz minule, naša glavna naloga pa bo izboljšati tranzicijo igre iz obrambe v napadu in samo igro v napadu," je dodal kapetan ljubljanske ekipe Ilija Brozović.