Slovan v svoje vrste zvabil dva reprezentanta

Osemindvajsetletni desnokrilni rokometaš Gal Marguč je v Sloveniji celotno športno pot igral za matično zasedbo iz Celja, onkraj slovenskih meja pa le še za Nexe iz Našic, katerega član je bil zadnje dve sezoni. V kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu 2026 je pomagal reprezentanci do polnega izkupička. Do danes je sicer v dresu z državnim grbom zbral 10 nastopov in dosegel 26 golov.

Tadej Kljun Foto: Reuters Tadej Kljun, desni zunanji igralec, bo pri Slovanu najmanj do poletja 2027. Najmlajši reprezentant, ki je barve Slovenije branil na januarskem svetovnem prvenstvu, je športno pot začel v Hrpeljah in že kot kadet debitiral tudi za tamkajšnje člansko moštvo. S 15 leti se je preselil v Celje. Med letoma 2021 in 2023 je nosil dres portugalske Benfice, s katero je osvojil evropsko ligo. V zadnjih dveh sezonah je bil član Balatonfüredija, s katerim je madžarsko državno prvenstvo končal na petem mestu. Kljun je z novim olimpijskim ciklom postal reden član slovenske reprezentance, do danes je zbral 18 nastopov in dosegel 35 golov, so zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije.