Rokometaši LL Grosist Slovana so v finalu pokala Slovenije na Kodeljevem premagali Krko (33:27) in tako prišli do zgodovinskega uspeha. Oba kluba sta v finalu pokalnega tekmovanja zaigrala tretjič. Oba sta lovila prvo lovoriko, sanje pa so se uresničile Ljubljančanom, ki jih vodi selektor slovenske reprezentance Uroš Zorman. Celje Pivovarna Laško je v tekmi za tretje mesto s 27:24 premagalo Gorenje.

Rokometaši iz Ljubljane so prvič v zgodovini osvojili prestižno pokalno lovoriko. Po neuspelih finalnih poskusih v letih 1993 in 1996 so se na letošnjem zaključnem turnirju veselili končne zmage po prepričljivem zmagoslavju nad tekmeci iz dolenjske prestolnice, sicer osmoljencev finalnih tekem v letih 2018 in 2019.

Na dosedanjih tekmovanjih za pokal Slovenije je bila najbolj uspešna ekipa iz Celja, ki je zmagala 22-krat. Po tri zmage imata Gorenje Velenje in Koper, po eno pa Trimo Trebnje, Gold Club Hrpelje in Mobitel Prule 67.

Foto: Filip Barbalić

Finalni obračun v nabito polnem hramu slovenskega rokometa na Kodeljevem so bolje pričeli izbranci ljubljanskega stratega Uroša Zormana. Z granitno obrambo so dobro zastavili Novomeščane, ki so na petkovem polfinalnem dvoboju povsem zasenčili favorizirane Celjane in zanesljivo zmagali s 34:29.

Moščani so si že po desetih minutah igre priigrali tri gole prednosti (6:3), le tri minute kasneje pa je gostujoči strateg Mirko Skoko, sicer Zormanov pomočnik v slovenski moški reprezentanci, zahteval minuto odmora. Po njej se razmerje moči ni igrišču spremenilo, škarje in platno so bili še naprej v rokah domačih rokometašev.

Sredi prvega polčasa so gostitelji še odločneje pohodili stopalko za plin in si po dveh zadetkih v zadnjem obdobju zelo vročega Jake Malusa in enega Stefana Žabića priigrali že sedem golov prednosti (12:5).

Nato pa so malce popustili, kar je začutil tudi Zorman, po njegovi minuti odmora pa znova ujeli pravi ritem in v 26. minuti po zadetku Staša Slatinka Jovičiča povedli z 18:10, po "projektilu" Tarika Mlivića v samih izdihljajih prvega polčasa pa na veliki odmor odšli s +9 (21:12).

Foto: Filip Barbalić

Gostitelji letošnjega zaključnega pokalnega turnirja so v drugi polovici tekme imeli pod nazorom tekmece iz dolenjske prestolnice. Svoje zmage v nobenem trenutku niso ogrozili, z ostrim ritmom in širokim igralskim kadrom je njihova prednost vseskozi znašala med najmanj šestimi in največ dvanajstimi goli.

Zorman: Danes se bomo poveselili, a ...



"Prva lovorika od slovenske osamosvojitve je doma. Zahvalil bi se mojim varovancem, da so fenomenalno oddelali celoten zaključen turnir. Danes se bomo pozabavali in poveselili, a karavana gre naprej," je po zmagoslavju v hramu slovenskega rokometa na Kodeljevem dejal ljubljanski strateg Zorman, ki je lani do pokalne zmage popeljal tudi Trebanjce.

V ljubljanski ekipi je bil na finalni tekmi najbolj učinkovit Staš Slatinek Jovičič z osmimi, Jaka Malus in Tarik Mlivić sta prispevala po šest zadetkov. V novomeški je Jernej Avsec dosegel sedem, Vojislav Vukić pa pet golov.

Celjani boljši od Velenjčanov

Obračun polfinalnih osmoljencev se je končal z zmago Celjanov. Rokometaši iz knežjega mesta so bili v prvi polovici tekme vselej v vodstvu, najvišje vodstvo so si priigrali v 22. minuti, ko so po golu Luke Perića povedli z 11:6.

Na veliki odmor so se odpravili s prednostjo treh golov (13:10), v začetku drugega pa Velenjčanom dovolili, da so po delnem izidu 4:0 prvič na dvoboju povedli s 14:13. Za razliko od polfinalnega dvoboja proti Novomeščanom so se Celjani bolje odzvali ter si v 43. minuti priigrali prednost dveh golov (17:15).

Foto: Aleš Fevžer

Velenjčani so v 49. minuti izenačili na 19:19, prelomni trenutki dvoboja pa so minili v znamenju Celjanov. V naslednjih petih minutah so naredili delni izid 5:1 in povedli s 24:20, prednost pa nato obdržali do konca dvoboja.

Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Andraž Makuc in Perić, ki sta dosegla po pet golov, pri Velenjčanih pa Enej Slatinek Jovičič s sedmimi ter Malik Tatar s štirimi zadetki.

Pokal Slovenije: Finale: Nedelja, 6. april

LL Grosist Slovan : RK Krka 33:27 (21:12) Tekma za 3. mesto: Sobota, 5. april

RK Gorenje Velenje : RK Celje Pivovarna Laško 24:27 (10:13)

Dvorana Kodeljevo, sodnika: Hotko in Miklavčič.

* Gorenje Velenje: Skok, Sandič, Taletović, Velić 2, Pipp 3, Matanović 1, Jezernik 1 (1), Maričić 3, Pajk, Drobež, Tatar 4, Blagotinšek 2, Slatinek Jovičič 7 (1), Jankovski 1.

* Celje Pivovarna Laško: Češek, Gaberšek, Perić 5, Marguč 3, Mazej 1, Bognar, Belej 3, Antonijević 3, Gregorič, Onufriienko 2, Milićević 2, Malović, Makuc 5, Hurtado Vergara, Mlakar, Rakita 3.

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 4 (2), Celje Pivovarna Laško -.

* Izključitve: Gorenje Velenje 2, Celje Pivovarna Laško 12 minut.

* Rdeči karton: Malović (56.).

Zmagovalci slovenskega rokometnega pokala: 2024/25 LL Grosist Slovan

2023/24 Trimo Trebnje

2022/23 Celje Pivovarna Laško

2021/22 Gorenje Velenje

2020/21 tekmovanje ni bilo organizirano zaradi pandemije novega koronavirusa

2019/20 tekmovanje ni bilo organizirano zaradi pandemije novega koronavirusa

2018/19 Gorenje Velenje

2017/18 Celje Pivovarna Laško

2016/17 Celje Pivovarna Laško

2015/16 Celje Pivovarna Laško

2014/15 Celje Pivovarna Laško

2013/14 Celje Pivovarna Laško

2012/13 Celje Pivovarna Laško

2011/12 Celje Pivovarna Laško

2010/11 Cimos Koper

2009/10 Celje Pivovarna Laško

2008/09 Cimos Koper

2007/08 Cimos Koper

2006/07 Celje Pivovarna Laško

2005/06 Celje Pivovarna Laško

2004/05 Gold Club Hrpelje

2003/04 Celje Pivovarna Laško

2002/03 Gorenje Velenje

2001/02 Mobitel Prule 67

2000/01 Celje Pivovarna Laško

1999/00 Celje Pivovarna Laško

1998/99 Celje Pivovarna Laško

1997/98 Celje Pivovarna Laško

1996/97 Celje Pivovarna Laško

1995/96 Celje Pivovarna Laško

1994/95 Celje Pivovarna Laško

1993/94 Celje Pivovarna Laško

1992/93 Celje Pivovarna Laško

1991/92 Celje Pivovarna Laško

