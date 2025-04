Krimovke nadigrale Ajdovke in osvojile pokal

Rokometašice Krim Mercatorja so v finalu slovenskega pokalnega tekmovanja v dvorani na Kodeljevem nadigrale Mlinotest Ajdovščina (36:24) in se razveselile že 29. pokalne lovorike v klubski zgodovini. Pri zmagovalkah je največ zadetkov (8) dosegla Ana Gros. Rokometašice Velenja so po zmagi nad Ptujem s 24:23 osvojile tretje mesto.