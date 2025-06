Finalistki teniškega turnirja WTA serije 500 v Bad Homburgu v Nemčiji sta Iga Swiatek in Jessica Pegula. V Eastbournu v Veliki Britaniji se bosta v finalu pomerili dve mladi igralki, dvajsetletna Alexandra Eala bo lopar prekrižala z 19-letno Mayo Joint.

Iga Swiatek, trenutno osma igralka sveta, se je po več kot enem letu znova uvrstila v finale. To bo njen karierni prvi finale na travi, potem ko je v polfinalu s 6:1, 6:3 ugnala Italijanko Jasmine Paolini. Poljakinja, petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam, je Italijanko premagala že četrtič v prav toliko dvobojih. Tretja igralka sveta iz ZDA Jessica Pegula je za finale premagala mlado Čehinjo Lindo Noskovo s 6:7 (2), 7:5, 6:1.

Swiatek ima zdaj 50 zmag v karieri nad najboljšimi desetimi, vendar do petka ni dosegla nobene od teh zmag na travi. Swiatek tri dni pred začetkom letošnjih bojev na sveti travi v Wimbledonu kaže izjemno formo. Poljakinja je sicer štirikrat doslej zmagala na OP Francije, enkrat na OP ZDA, v Wimbledonu je bila najvišje v četrtfinalu pred dvema letoma.

"Nisem pričakovala, da bom zmagala na tej tekmi, zato sem vesela, da sem preprosto opravila svoje delo," je po dvoboju dejala Swiatek. "Vedela sem, kako želim igrati, in sem se preprosto potrudila. Vesela sem, da sem ohranila zagon do konca obračuna, Jasmine ne smeš dovoliti, da se vrne v igro, ker je borka. Želela sem se le potruditi in poskusiti."

Filipinsko-avstralski finale v Eastburnu

Filipinka Alexandra Eala je v polfinalu Eastburna premagala Francozinjo Varvaro Gračevo s 7:5, 2:6, 6:3. Šlo je za dvoboj dveh kvalifikantk, boljša je bila Eala, ki je postala prva Filipinka v finalu katerega od turnirjev WTA. Avstralka Maya Joint pa je s 7:5, 6:3 nadigrala Rusinjo Anastazijo Pavljučenko za svoj drugi finale v karieri, potem ko je maja zmagala na peščenem turnirju WTA serije 250 v Rabatu v Maroku.

Že sam finale bo zgodovinski, kajti pomerili se bosta najstnici, finalistki sta drugi najmlajši v skupni starosti v Eastburnu od leta 1981, ko je takrat 18-letna Tracy Austin slavila nad takrat 16-letno Andreo Jaeger.

Bad Homburg, WTA 500 (924.158 evrov):



Polfinale:

Jessica Pegula (ZDA/1) - Linda Noskova (Češ) 6:7 (2), 7:5, 6:1;

Iga Swiatek (Pol/4) - Jasmine Paolini (Ita/2) 6:1, 6:3.



Eastbourne, WTA 250 (237.712 evrov):



Polfinale:

Maya Joint (Avs) - Anastazija Pavljučenko (Rus) 7:5, 6:3;

Alexandra Eala (Fil) - Varvara Gračeva (Fra) 7:5, 2:6, 6:3.