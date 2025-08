Brenda Patea, nekdanja partnerka Aleksandra Zvereva Foto: Gulliver/Getty Images

Aleksander Zverev bo zmeraj igralec, ki bo s seboj nosil senco "nasilneža", saj sta ga dve nekdanji partnerici obtožili nasilja. Prva, Olga Šaripova, ni želela na sodišče, ampak je s svojim izpostavljanjem v javnosti želela opozoriti na nasilje nad ženskami. Vse to je Šaripova dokazovala s fotografijami in sporočili. Pozneje je Zvereva obtožila še Brenda Patea, mama njegovega otroka. Pozneje so se pogodili na sodišču.

Zverev je bil znan tudi po tem, da je med dvoboji izgubil živce in se znesel nad svojim loparjem. A danes 28-letni teniški igralec poudarja, da je drug človek. Glavni razlog za to sta očetovska vloga in Roger Federer, zdaj že nekdanji legendarni teniški igralec. Zverev je namreč postal oče leta 2021, ko je njegova nekdanja partnerica Brenda Patea rodila hčerko Maylo.

Včasih bi razbijal, danes pa ...

Zverev, ki trenutno igra na turnirju serije masters v Montrealu, se je po tesnem dvoboju uvrstil v polfinale, potem ko je prvi niz izgubil po podaljšani igri. Med dvobojem ga je celo izzival eden od navijačev, a se mu je nekako uspelo zbrati in dvoboj zmagati.

"Včasih bi po prvem nizu razbil lopar, a tega nisem storil že tri leta in pol. Tako bo ostalo tudi v prihodnje. Sprejel sem odgovornost, ki jo imam kot oseba, da sem vzor. Očetovstvo me je spremenilo. Želim biti dober zgled in da si me bodo ljudje zapomnili po tenisu in dobrih stvareh, ki jih počnem zunaj igrišča. Na primer s svojo fundacijo in ne po izpadih, ki sem jih imel včasih. To je nekaj, kar pride, ko dozoriš," je po četrtfinalnem dvoboju povedal Zverev in navdih za to spremembo našel tudi v Rogerju Fredererju.

"Ko sem videl, kako je bil v mladih letih zelo temperamenten, potem pa je postal popoln, sem tudi sam sprejel odločitev, da je treba nekaj spremeniti."

Tudi Federerju je kdaj počil živec, ko je bil mlad

Federer je bil namreč prav tako znan po tem, da je bil na začetku kariere nekoliko bolj čustven, a se je pozneje spremenil. Postal je vzor v svetu tenisa in še danes je za mnoge velik zgled, čeprav se je leta 2022 športno upokojil.

