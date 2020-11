Pretresljiva zgodba: Bilo je tako hudo, da je želela narediti samomor

V intervjuju je Olga Šaripova dejala, da ne želi nobene odškodnine od Aleksandra Zvereva, ampak s svojimi razkritji želi le pomagati ženskam, ki so se znašle v podobnem položaju in nimajo nikogar, na katerega bi se lahko obrnile.

Že prejšnji teden je v medijih močno odmevala zgodba Olge Šaripove, mladega ruskega dekleta, ki naj bi jo Aleksander Zverev psihično in fizično zlorabil. V obsežnem intervjuju za racqetmagazine je razkrila svojo pretresljivo zgodbo, ki naj bi jo doživljala z Aleksandrom Zverevim, trenutno enim najboljših teniških igralcev na svetu.

Na zunaj je bila videti Olga srečna, a je bila vse prej to. Foto: Guliver/Getty Images

Pokazala mu je tudi fotografije z modricami

Po prvi objavi na družabnih omrežjih se je 23-letni Nemec branil, da nič od tega ne drži. Novinar je v intervjuju zapisal, da mu je Olga celo pokazala fotografije svojih modric po telesu, za katere naj bi bil kriv trenutno sedmi igralec sveta.

Do zdaj brez konkretnih dokazov

Konkretnih dokazov, razen nekaterih sporočil, ki jih je objavila Šaripova, za zdaj ni. Moskovčanka trdi, da ima tudi nekaj videoposnetkov. Aleksander je pred dnevi vse obtožbe na družabnih omrežjih zanikal, na turnirju serije masters v Parizu pa je na tiskovni konferenci povedal, da nima več kaj za dodati.

Šaripova in Zverev se poznata še od otroštva in tudi ona je nekdaj igrala tenis. Foto: Gulliver/Getty Images

Veliko bolj gostobesedna je bila Olga, ki je razkrila nekaj podrobnosti, ki naj bi se dogajale v njuni zvezi. Med drugim je dejala, da od Zvereva ne zahteva nobene odškodnine, prav tako pravice ne bo iskala na sodišču, ampak želi doseči, da se sliši njen glas in da drugim dekletom, ki so se znašla v podobnem položaju, poskusi pokazati pot iz pekla. "Želim povedati, da so me takrat ignorirali, zdaj me ne bodo več. Sem oseba, imam svoj glas in ne morem več molčati," je dejala.

Zgodbo iz New Yorka sta potrdili še dve osebi

V intervjuju, med katerim se je mlado dekle po besedah novinarja zlomilo, je bil poleg nje tudi njen dolgoletni prijatelj Vasil Surduk. Ta je bil namreč vpleten v zgodbo z lanskega OP ZDA, ko naj bi Olga bosa bežala iz hotela. Poleg je bila tudi mačeha Surduka. Oba sta potrdila zgodbo iz New Yorka.

Z njo naj bi manipuliral in jo zaničeval

Šaripova in Zverev sta se prvič spoznala, ko sta bila stara 15 let. Šaripova je bila nekaj časa tudi sama teniška igralka, a se je odločila, da bi v življenju rada delala še kaj drugega. Zato sta se njuni poti razšli, a čez nekaj let sta se spet začela videvati.

Dejala je, da je Zverev želel nadzorovati njeno življenje. Ko je bila v rodni Moskvi s prijatelji, jo je vseskozi klical in nadzoroval. Če se mu ni oglasila na telefon, je klical njene prijatelje. Med drugim je povedala še, da je z njo manipuliral in jo zaničeval. "Bilo je težko. Govoril mi je grozne stvari: 'Ti nisi nič. V svojem življenju nisi še ničesar zaslužila. Jaz sem uspešen, služim denar, medtem ko ti nisi nihče.'"

"Kričala sem in zaradi tega me je vrgel na posteljo in dal blazino čez moj obraz. Nisem mogla dihati ..." Foto: Gulliver/Getty Images

Prvič je udarilo na turnirju v Monte Carlu

V njunem razmerju je šlo tako za psihično kot tudi fizično zlorabo. Prvič se je fizično znesel nad njo na turnirju v Monte Carlu. Za tem so se stvari le slabšale. Zelo hudo je bilo v New Yorku in Ženevi. "Kričala sem in zaradi tega me je vrgel na posteljo in dal blazino čez moj obraz. Nisem mogla dihati in želela sem le pobegniti," je pripovedovala zgodbo z lanskega OP ZDA, ko se je bosa in s telefonom v roki znašla sredi New Yorka. Takrat je končala v stanovanju svojega prijatelja Vasila Sarduka, a se je pozneje spet znašla v prijemu Zvereva, potem ko ji družina Sarduk takrat ni najbolj verjela.

V Ženevi je šlo tako daleč, da si je želela vzeti življenje

Še huje je bilo na turnirju v Ženevi, ko jo je Zverev prvič udaril. Takrat je bila od vsega skupaj tako na dnu, da je želela narediti samomor. Zaprla se je v kopalnico in si vbrizgala inzulin, ki ga sicer uporablja Zverev. Pozneje ji je pomagalo uradno osebje. Po tem incidentu se je njuno razmerje kmalu končalo, pravzaprav na Kitajskem, a o tem Šaripova v prvem intervjuju ni govorila.

Foto: Guliver/Getty Images

V taboru Zvereva si želijo spoštljivega dialoga

Odzivov s strani združenja ATP ni bilo, prav tako so bili skopi iz tabora letošnjega finalista OP ZDA, kjer se je odzvala Bela Anda, strokovnjakinja za krizne odnose z javnostmi. "Kot veste, je Aleksander prejšnji teden na družbenem omrežju Instagram objavil svojo izjavo, za katero stoji tudi danes. Aleksander Zverev je v tem komentiral obtožbe Šaripove, ki jo pozna že od otroštva in je bil že dolgo časa nazaj z njo v zvezi. Zverev obžaluje, da Šaripova obvešča javnost, ne da bi se z njim pogovarjala. Še vedno si prizadevamo za razumen in spoštljiv dialog, ki ga je omenil v svoji prvi izjavi."