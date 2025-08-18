Kaj se je zgodilo? Avto drsi po ograji, voznik moli, na koncu močno poči. #video

Voznik v ZDA je dolgo drsel ob ograji in več kot očitno ni upravljal z avtomobilom, na koncu pa se je zaletel v drug avtomobil. Je bilo kaj narobe z avtomobilom, ali je bil voznik pod vplivom nedovoljenih drog - tako namreč trenutno sumi policija.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil viralen posnetek Američana, ki je s fordom mustangom mach-e navidezno brez nadzora vozil po avtocesti in drsel po obcestnem zidu na desni strani ceste. Videti je, kot bi želel avtomobil upočasniti oziroma da ga je ne more nadzorovati. Posnetek iz drugega avtomobila, kako voznik ne drži volana. Ko se zid konča, voznika potegne na nasprotno stran ceste in tam trči v drug avtomobil.

Kalifornijska policija se je odzvala s prvim pojasnilom. Sodeč po njihovi preiskavi mustang ni vozil v “samovozečem” načinu, kar bi pomenilo vklop radarskega tempomata in delni nadzor nad volanom.

“Z našo preiskavo smo ugotovili, da vozilo v času nesreče ni delovalo v samovozečem načinu, policisti pa so voznika aretirali zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola ali drog, pri čemer je bil poškodovan drug udeleženec. Čeprav razumemo zanimanje javnosti za takšne dogodke, posnetki ne zajamejo vedno celotnega konteksta ali poteka preiskave,” so zapisali policisti.

Kljub prvim indicem ima dogodek za zdaj še vedno več vprašanj kot odgovorov.