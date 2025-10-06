Medtem ko zaradi padca domače prodaje postaja izvoz vse pomembnejši, je BYD v svojo floto tovornih ladij vključil še osmo.

Družba BYD, največji kitajski proizvajalec avtomobilov, je v svojo floto tovornih ladij tipa “ro-ro” za prevoz avtomobilov vključil še osmo. Celotno floto so na morja poslali v manj kot dveh letih. Prvo ladjo, imenovano explorer, so začeli uporabljati januarja leta 2024. Najnovejša ladja se imenuje Jinan, BYD pa je njeno fotografijo objavil na kitajski komunikacijski platformi wechat.

Foto: BYD

Na Kitajskem vse večja gneča, izvoz prinaša nove priložnosti

Osem ladij lahko pelje od 7.200 do devet tisoč avtomobilov. Poleg ladje Explorer in Jinan so to še Hefei, Changzhou, Shenzhen, Xi’an, Changsha in Zhengzhou. Po Sredozemskem morju trenutno med temi osmimi pluje ladja Hefei, prihajata pa tudi ladje Xi’an, Shenzhen in Changsha.

Izvoz postaja za BYD vse pomembnejši, saj prodaja novih avtomobilov na Kitajskem pada. Izvoz trenutno blaži globalni padec prodaje. BYD namerava letos izvoziti milijon novih avtomobilov, kar bi bilo 20 odstotkov celotne prodaje. Do konca avgusta so izvozili nekaj več kot 697 tisoč avtomobilov.

Prvi kvartalni padec po petih letih

Julija in avgusta je prodaja BYD stagnirala, septembra pa je v primerjavi z lanskim letom občutno padla in sicer za več kot 11 odstotkov oziroma 355 tisoč vozil. Padec je bil opazen predvsem pri njihovih priključnih hibridih, ki sicer znotraj znamke zaostajajo za polno električnimi avtomobili.

Celotna skupina BYD je v tretjem četrtletju prodala 1,1 milijona novih avtomobilov, kar je bilo 2,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lani - to je bil prvi upad prodaje na kvartalni ravni po letu 2020. Osrednja znamka BYD je v tem obdobju zabeležila štiriodstotni padec prodaje.

Kvartalna prodaja avtomobilov je za skupino BYD trenutno približno na lanski ravni, pred dvema letoma so na četrtletje prodali precej manj kot milijon novih vozil. Pred dvema letoma je bil izkupiček nekaj več kot 800, pred tremi leti pa manj kot 600 tisoč avtomobilov.