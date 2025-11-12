Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Sreda,
12. 11. 2025,
7.37

0 minut

zrušenje Kitajska most

Trenutki katastrofe: na novo odprti most se je delno zrušil

St. M.

Na novo odprti most v jugozahodni kitajski provinci Sečuan se je delno zrušil in ustvaril ogromen oblak prahu. Oblasti so že v ponedeljek zaprle 758 metrov dolg most Hongqi, potem ko so se na bližnjih pobočjih in cestah pojavile razpoke, poroča BBC. V torek popoldne so se razmere na gorskem pobočju poslabšale, prožili so se zemeljski plazovi, ki so privedli do zrušitve dela mostu, so sporočile lokalne oblasti. O žrtvah k sreči ne poročajo.

Gradnja mostu na državni cesti, ki povezuje osrčje države s Tibetom, je bila končana v začetku letošnjega leta, je na družbenih omrežjih sporočilo podjetje Sichuan Road and Bridge Group.

Policija v mestu Maerkang je v ponedeljek popoldne zaprla 758 metrov dolg most Hongqi za ves promet, potem ko so se na bližnjih pobočjih in cestah pojavile razpoke, na pobočju gore pa so opazili premike, so sporočile lokalne oblasti. V torek popoldne so se razmere poslabšale, kar je povzročilo zemeljske plazove, ki so privedli do delne zrušitve mostu in cestne podlage, so dodali.

Gradnja mostu je bila končana v začetku letošnjega leta, je razvidno iz videoposnetka, ki ga je izvajalec Sichuan Road & Bridge Group objavil na družbenih omrežjih.

zrušenje Kitajska most
