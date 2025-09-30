Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
30. 9. 2025,
7.10

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Kitajska most

Torek, 30. 9. 2025, 7.10

28 minut

Kitajska

Nov gradbeni podvig Kitajcev: most prek kanjona je visok kar 625 metrov #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
most Kitajska | Foto Guizhou

Foto: Guizhou

Na Kitajskem so odprli most, kjer bo promet potekal kar 625 metrov nad tlemi in s tem postavil nov svetovni rekord.

Izmed dvajset najvišjih mostov na svetu jih je kar 18 na Kitajskem. Nov mejnik so dosegli z visečim mostom prek kanjona Huadžjang, kjer bo promet peljal kar 625 metrov nad tlemi. To je pravi tehnični presežek, ki bo promet med obema stranema iz več kot dveh ur zmanjšal na nekaj minut, postal pa bo tudi turistična atrakcija. 

Celoten most je dolg 2.890 metrov, visi pa na dveh 300 metrov visokih stolpih. Med njima je 1.420 metrov. Gradnja mostu je Kitajce stala več kot dve milijardi juanov oziroma 240 milijonov evrov. 

Do zdaj je bil najvišji kitajski most visok 565 metrov. V Evropi je najvišji viadukt Millau v južni Franciji z višino 343 metrov.

most Kitajska | Foto: Guizhou Foto: Guizhou

Kitajska most
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.