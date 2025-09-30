Nov gradbeni podvig Kitajcev: most prek kanjona je visok kar 625 metrov #foto

Na Kitajskem so odprli most, kjer bo promet potekal kar 625 metrov nad tlemi in s tem postavil nov svetovni rekord.

Izmed dvajset najvišjih mostov na svetu jih je kar 18 na Kitajskem. Nov mejnik so dosegli z visečim mostom prek kanjona Huadžjang, kjer bo promet peljal kar 625 metrov nad tlemi. To je pravi tehnični presežek, ki bo promet med obema stranema iz več kot dveh ur zmanjšal na nekaj minut, postal pa bo tudi turistična atrakcija.

Celoten most je dolg 2.890 metrov, visi pa na dveh 300 metrov visokih stolpih. Med njima je 1.420 metrov. Gradnja mostu je Kitajce stala več kot dve milijardi juanov oziroma 240 milijonov evrov.

Do zdaj je bil najvišji kitajski most visok 565 metrov. V Evropi je najvišji viadukt Millau v južni Franciji z višino 343 metrov.

Foto: Guizhou