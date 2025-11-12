Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
12. 11. 2025,
15.28

Avstrijci v uporabo novih vlakov, proizvedenih na Kitajskem

Westbahn, Avstrija, železnice | Westbahn je vlake naročil leta 2019, od leta 2022 pa izvajajo testne vožnje po Avstriji. | Foto Guliverimage

Westbahn je vlake naročil leta 2019, od leta 2022 pa izvajajo testne vožnje po Avstriji.

Foto: Guliverimage

Avstrijski Westbahn je postal prvi železniški operater v EU, ki je v vozni park za redna potovanja na daljše razdalje vključil vlake, proizvedene na Kitajskem. Poteza je pri severnih sosedih sprožila tudi kritike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prvi od štirih vlakov kitajskega proizvajalca CRRC je prvo vožnjo opravil danes na relaciji Dunaj–Salzburg, preostale tri naj bi v vozni park vključili v prihodnjih tednih, poroča AFP. 

Minister za promet do nakupa kitajskih vlakov kritičen

Westbahn je vlake naročil leta 2019, od leta 2022 pa izvajajo testne vožnje po Avstriji. Avstrijski minister za promet Peter Hanke je bil do nakupa kitajskih vlakov kritičen in dejal, da bi morala biti kritična infrastruktura Evrope in Avstrije zaščitena. "Ne smemo dopustiti, da naša mobilnost postane odvisna od tretjih držav," je po poročanju AFP prejšnji teden izjavil Hanke.

V Westbahnu so medtem izpostavili šibkost evropskega trga in pojasnili, da so bili primorani alternative iskati zunaj stare celine, saj so evropski proizvajalci, ki jih ni veliko, z naročili zasedeni za prihodnjih nekaj let. "Vsi, ki želimo danes kupiti vlake v Evropi, imamo zelo malo možnosti, soočeni smo z dolgimi čakalnimi vrstami, vlaki pa so zaradi omejene konkurence zelo dragi," so zapisali v železniškem operaterju in opozorili, da ceno za vse to plačujejo uporabniki.

Vlake kitajskega proizvajalca CRRC imajo v voznem parku tudi Čehi, a jih uporabljajo na regionalnih povezavah, Madžari pa imajo njihova tovorna letala, so izpostavili v Westbahnu. Operater je poleg avstrijskega OeBB edini ponudnik voženj na dolge razdalje v Avstriji. V voznem parku ima 19 vlakov, lani so prepeljali devet milijonov potnikov, še navaja AFP.
