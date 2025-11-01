Grozljivo trčenje: vlak z 200 kilometri na uro naletel v tovornjak s priklopnikom #video

Na Nizozemskem se je zgodila hujša železniška nesreča, v kateri je hitri vlak, na katerem je bilo okoli dvesto potnikov, trčil v tovornjak s priklopnikom.

Iz neznanega razloga je tovornjak s priklopnikom vozil naprej in nazaj čez železniški prehod južno od Utrechta, dokler se niso spustile zapornice.

Nato je voznik poskušal speljati, a je vanj trčil hitri vlak, ki je prevažal okoli dvesto potnikov. Nesreča po čudežu ni terjala smrtnih žrtev, bo pa po prvih informacijah zaradi silovitega trka potrebno zamenjati približno kilometer železniških tirov.

Kljub silovitemu trku je vlak obstal na tirih. Lokalni mediji poročajo, da je pet potnikov utrpelo lažje poškodbe.