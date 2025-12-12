Ilka Štuhec dočakala veliki trenutek

Z današnjim smukom v St. Moritzu se bo začela sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju tudi za strokovnjake za hitre discipline. Kot edina slovenska predstavnica bo v svojo po lastnih besedah najverjetneje zadnjo sezono vstopila Ilka Štuhec, ki bo nosila številko šest. Štart smuka bo ob 10.15

Prvi smuk v sezoni bo zagotovo minil tudi v senci velike črne pike oz. grdega padca Švicarke Michelle Gisin na četrtkovem treningu, po katerem je 32-letna smučarka v četrtek zvečer prestala operacijo vratne hrbtenice, ob tem ima še poškodbe desnega zapestja in levega kolena.

Po progi Corviglia se bo s številko šest zapeljala Ilka Štuhec, ki bo edina slovenska predstavnica v hitrih disciplinah tudi v tej sezoni. Štuhec je bila na prvem treningu 18., na drugem pa 11., a proge v drugo ni izpeljala pravilno. Ženska karavana v hitrih disciplinah letos sezono začenja še nekoliko kasneje kot ponavadi. Vrhunec zimske sezone bodo zagotovo olimpijske igre v Cortini d'Ampezzo, a dvakratna svetovna prvakinja stvari ne želi prehitevati. "Kot vedno bom dala vse od sebe vse od začetka. Želim smučati neobremenjeno, sproščeno in napadalno, kot vedno poudarjam. Kaj mi bo to prineslo, bomo videli. Časa za stopnjevanje forme bo dovolj, a zakaj ne bi napadala od začetka," je pred sezono napovedala Štuhec, ki bo po tej sezoni najverjetneje sklenila svojo bogato športno pot.

Prvi smuk v St. Moritzu bo odprla Avstrijka Nina Ortlieb. Najboljša smučarka prvega treninga, Američanka Lindsey Vonn, se bo na progo podala kot 16. Najboljša smukačica lanske sezone, Italijanka Federica Brignone, še okreva po poškodbi.

V soboto bo na sporedu še en smuk (10.45), v nedeljo pa smučarke čaka še superveleslalom (10.45).

St. Moritz, smuk (ž), štartna lista: 1. Nina Ortlieb (Avt)

2. Malorie Blanc (Švi)

3. Nicol Delago (Ita)

4. Kira Weidle-Winkelmann (Nem)

5. Ariane Rädler (Avt)

6. Ilka Štuhec (Slo)

7. Ester Ledecka (Češ)

8. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)

9. Jasmine Flury (Švi)

10. Laura Pirovano (Ita)

11. Breezy Johnson (ZDA)

12. Cornelia Hütter (Avt)

13. Emma Aicher (Nem)

14. Mirjam Puchner (Avt)

15. Sofia Goggia (Ita)

16. Lindsey Vonn (ZDA)

17. Jacqueline Wiles (ZDA)

18. Laura Gauche (Fra)

19. Marte Monsen (Nor)

20. Nadia Delago (Ita)

...



