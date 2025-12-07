Avstrijka po sobotnem odstopu do zmage, Bucik Jogan do peščice točk

Zmagovalka drugega veleslaloma v Tremblantu v dveh dneh je Avstrijka Julia Scheib, ki je v soboto odstopila. Na stopničkah sta se ji pridružili Švedinja Sara Hector (+0.57) in vodilna v seštevku discipline Novozelandka Alice Robinson (+0.78), ki je po prvi vožnji vodila, a v finalu naredila napako. Edina Slovenka na tekmi Ana Bucik Jogan je po sobotnem odstopu danes nekaj točk vknjižila s 26. mestom, za zmagovalko je zaostala +4,28. Alpske smučarke se zdaj vračajo v Evropo, prihodnji teden bodo tekmovale v St. Moritzu, kjer bodo na svoj račun prišle strokovnjakinje za hitre discipline. V Švici sta predvidena smuka in superveleslalom.

Robinson, ki je slavila v soboto, je vodila po prvi vožnji, v finalu pa se ji je primerila napaka, ki ji je odnesla boj za zmago. Njen zaostanek je bil na koncu 78 stotink sekunde, zaostanek Hector na drugem mestu je znašal 57 stotink sekunde. Bucik Jogan, ki je bila 30. po prvi vožnji, je za zmagovalko zaostala 4,28 sekunde.

Alice Robinson, ki po napaki v finalu ni imela več možnosti za zmago, ostaja vodilna veleslalomistka. Foto: Reuters

Čeprav ob koncu tedna v Kanadi ni bila na stopničkah, je mesto vodilne v skupnem seštevku ubranila Mikaela Shiffrin. Američanka je bila v soboto šesta, danes pa si je s Švicarko Camille Rast delila četrto mesto (+1,17). Shiffrin ima že 458 točk.

Robinson še naprej vodi v veleslalomskem seštevku z 292 točkami, zaostanek Scheib pa znaša le še 12 točk.

Ana Bucik Jogan je zasedla 26. mesto. Foto: Reuters

