Avtorji:
M. P., Pe. M.

Sobota,
6. 12. 2025,
18.19

4 minute

Sobota, 6. 12. 2025, 18.19

Alpsko smučanje, Tremblant, prvi veleslalom (ž)

Alice Robinson vodi pred Ljutić in Shiffrin, edina Slovenka odstopila

M. P., Pe. M.

Alice Robinson | Alice Robinson vodi po prvi vožnji. | Foto Reuters

Alice Robinson vodi po prvi vožnji.

Foto: Reuters

Veleslalomiste v nedeljo čaka tekma v Beaver Creeku v Koloradu, veleslalomistke pa se bodo ta konec tedna pomerile dvakrat. Danes tekmujejo v Tremblantu, kjer po prvi vožnji vodi Alice Robinson iz Nove Zelandije pred Zrinko Ljutić in Mikaelo Shiffrin. Slovenske barve je zastopala le Ana Bucik Jogan, ki pa je v prvi vožnji odstopila.

V ŽIVO: Tremblant, veleslalom, 1. vožnja 

1. Alice ROBINSON (NZl) 1:07.05
2. Zrinka LJUTIĆ (Hrv) +0.33
3. Mikaela SHIFFRIN (ZDA) +0.49
4. Thea Louise STJERNESUND (Nor) +0.53
5. Valerie GRENIER (KAn) +0.74
6. Camille RAST (Švi) +1.14
7. Maryna GASIENICA-DANIEL (Pol) +1.16
7. Clara DIREZ (Fra) +1.16
9. Britt RICHARDSON (Kan) +1.17
10. Sofia GOGGIA (Ita) +1.27

...
Odstop: Ana Bucik Jogan (Slo), Sara Hector (Šve), Julia Scheib (Aut) ...

Sobotni veleslalom v Tremblantu v kanadskem Quebecu je tretji v novi tekmovalni zimi za alpske smučarke. Očitno bo to letos ena bolj izenačenih in nepredvidljivih disciplin, saj je bilo na prvih dveh tekmah na zmagovalnem odru pet različnih smučark. V Söldnu so bile prve tri Julia Scheib, Paula Moltzan in Lara Gut-Behrani, v Copper Mountainu pa Alice Robinson, Scheib in Thea Louise Stjernesund.

S prvo vožnjo je najhitreje opravila Robinson, ki ima 33 stotink prednosti pred drugo Zrinko Ljutić, Mikaela Shiffrin pa na tretjem mestu zaostaja malo manj kot pol sekunde.

Edina slovenska predstavnica Ana Bucik Jogan je kaj hitro po začetku prve vožnje odstopila. Med tistimi, ki ni končala prve vožnje, je tudi zmagovalka Söldna in vodilna v disciplini Scheib.

