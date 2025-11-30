Mikaela Shiffrin je dobila tudi tretji slalom nove tekmovalne zime in 104. v svetovnem pokalu. V domačem Copper Mountainu je bila sekundo in 57 stotink hitrejša od drugouvrščene Lene Dürr. Tretje mesto je zasedla Lara Colturi. Slovenk ni bilo v finalu. Ana Bucik Jogan je v prvi vožnji zaostala tri sekunde in 75 stotink in bila 32., Lila Lapanja pa je z dobrimi petimi sekundami zaostanka končala na 43. mestu.

Wendy Holdener je po prvi vožnji zaostala le 28 stotink. Foto: Reuters Američanka Mikaela Shiffrin je na sobotnem veleslalomu tekmo prvič v sezoni končala izven deseterice, bila je 14. Pred tem je slavila na obeh slalomskih tekmah, prvi veleslalom sezone pa končala kot četrta. Ob tem se postavlja vprašanja, ali je izjemna Američanka v slalomu sploh premagljiva. Za zdja je odgovor: ne. Dobila je prvo vožnjo v Copper Mountainu, a njena prednost pred Švicarko Wendy Holdener vendarle ni bila previsoka, da finale ne bi bil zanimiv. Vodila je za 28 stotink. Manj kot sekundo pa sta zaostali samo še dve smučarki, tretja Katharina Liensberger iz Avstrije in četrta Lara Colturi, ki nastopa za Albanijo.

Mikaela Shiffrin je dosegla 104. zmago. Foto: Reuters Shiffrinova je tudi v finalu smučala napadalno in brez napak. Brez težav je zadržala prvo mesto, prednost pred tekmicami je še povečala. Imela je sicer drugi čas druge vožnje. Najhitrejša je bila Kanadčanka Caitlin McFarlane, ki je pridobila kar 16 mest in tekmo končala na 12. mestu. V finalu se je tudi sicer vrstni red precej premešal. Nemka Lena Dürr je na drugo mesto napredovala z devetega, Holdenerjeva pa je z drugega zdrsnila na četrto. Na zmagovalni oder se je kot tretja uvrstila Lara Colturi.

Slovenski smučarki sta ostali brez finala. Ana Bucik Jogan je s številko 26 tekmo končala na 32. mestu (+3,75). Zaostanek je sicer visok, a je drugo vožnjo zgrešila samo za šest stotink. Precej več je zaostala Lila Lapanja (+5,04), a je imela visoko številko 54. Osvojila je 43. mesto. Do cilja prve vožnje je prišlo 47 smučark od 59 na štartu. Bucik Jogan in Lapanja sta bili edini Slovenk na štartu, potem ko sta zaradi poškodbe sezon že končali Andreja Slokar in Neja Dvornik.

Alpsko smučanje, Copper Mountain, slalom (ž):



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:48,75

2. Lena Dürr (Nem) +1,57

3. Lara Colturi (Alb) +1,58

4. Wendy Holdener (Švi) +1,99

5. Anna Swenn Larson (Šve) +2,06

6. Katharina Liensberger (Avt) +2,08

7. Katharina Truppe (Avt) +2,21

8. Paula Moltzan (ZDA) +2,35

9. Sara Hector (Šve) +2,40

10. Camille Rast (Švi) +2,43



Brez finala:

32. Ana Bucik Jogan (Slo) +3,75

43. Lila Lapanja (Slo) +5,04

Odstop: Zrinka Ljutić (Hrv), Mina Fürst Holtmann, Emma Aicher (Nem)

Leta 1999 sta bili na slalomu v Copper Mountainu dve zmagovalki, Špela Pretnar si je najboljši čas razdelila s Francozinjo Christel Pascal-Saioni.

Karavana alpskih smučark ostaja na drugi strani Atlantika. Konec prihodnjega tedna bo prizorišče v Kanadi Mont Tremblant gostilo dva ženska veleslaloma. Moški del karavana bo ostal v Koloradu in ga od petka do nedelje v bližnjem Beaver Creeku čaka trojni tekmovalni program, in sicer smuk, superveleslalom in veleslalom.

Vrstni red v svetovnem pokalu:



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 368 točk

2. Lara Colturi (Alb) 278

3. Lena Dürr (Nem) 224

4. Paula Moltzan (ZDA) 207

5. Julia Scheib (Avt) 180

6. Sara Hector (šve) 164

7. Camille Rast (Švi) 163

8. Wendy Holdener (Švi) 146

9. Alice Robison (NZ) 132

10. Thea Louise Stjernesund (Nor) 123

…

26. Neja Dvornik (Slo) 41

38. Ana Bucik Jogan (Slo) 18



Slalomski seštevek:



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 300 točk

2. Lara Colturi (Alb) 220

3. Lena Dürr (Nem) 166

4. Wendy Holdener (Švi) 132

5. Paula Moltzan (ZDA) 127

6. Camille Rast (Švi) 102

…

18. Neja Dvornik (Slo) 36

32. Ana Bucik Jogan (Slo) 11