Organizatorji tekem svetovnega pokala alpskih smučarjev na ikonični progi Ptic roparic v Beaver Creeku v Koloradu ZDA so sprejeli določene spremembe tekmovalnega programa. Zaradi težav s pripravo proge bodo vse tekme potekale z alternativno ciljno črto. Prav tako so odpovedali en smuk. Namesto načrtovanih dveh bodo skušali izpeljati enega.

V torek, sredo in četrtek bodo izpeljali uradne treninge proge pred smukom, ki bo v petek, 5. decembra, z začetkom ob 11.00 po lokalnem in 19.00 po slovenskem času.

V soboto, 6. decembra, bo na sporedu superveleslalom, v nedeljo pa bodo izpeljali veleslalom.

Lani sta v Beaver Creeku navdušila Miha Hrobat in Žan Kranjec, oba Slovenca sta se zavihtela na oder za zmagovalce. Hrobat je osvojil tretje mesto na smuku, kar so bile njegove prve stopničke v svetovnem pokalu, Kranjec pa je na tretjem mestu končal veleslalom. To so bile njegove edine stopničke na tekmah svetovnega pokala v minuli zimi.

Beaver Creek bo gostil prvi smuk v elitni konkurenci v sezoni 2025/26.

