Odermatt pokvaril avstrijsko veselico. Čustvena vrnitev po 684 dneh: Nisem si predstavljal, da bo tako lepo.

Zmagovalec uvodnega superveleslaloma sezone v ameriškem Copper Mountainu je švicarski as Marco Odermatt, za njim so se zvrstili trije Avstrijci: Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser in Stefan Babinsky. Do točk je od treh Slovencev prišel Miha Hrobat s 13. mestom, Rok Ažnoh in Nejc Naraločnik pa sta bila prepočasna. Superveleslalom je zaznamovala čustvena vrnitev Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja, ki je nastopil 684 dni po grdem padcu v Wengnu. "V glavi sem imel veliko scenarijev, a nikoli si nisem predstavljal, da bo tako lepo," je po vrnitvi dejal Kilde, ki je zasedel 24. mesto.

Strokovnjaki za hitre discipline so sezono odprli v Copper Mountainu, ki je sicer standardna ameriška pripravljalna baza, a zdajšnje generacije smučarjev na tem smučišču še niso tekmovale v svetovnem pokalu. Edini moški tekmi svetovnega pokala v Copper Mountainu do zdaj sta bili leta 1976.

Superveleslalom, progo je postavil Aleš Brezavšček, je odprl Američan Ryan Cochran-Siegle, ki je imel ob koncu proge precej težav, a se je rešil in uspešno prečkal ciljno črto. Najhitreje je na koncu s progo opravil najboljši smučar lanske sezone, Švicar Marco Odermatt, ki se veseli 47. zmage in 90. stopničk svetovnega pokala. Osemindvajsetletnik je pokvaril avstrijsko veselico, saj so se za njim zvrstili kar trije: osem stotink je zaostal Vincent Kriechmayr, tretji Raphael Haaser je bil počasnejši za 13 stotink sekunde, četrti Stefan Babinsky pa za 39 stotink.

Aleksander Aamodt Kilde se je 684 dni po grdem padcu vrnil v tekmovalni ritem, v cilju pa tako padel v objem izbranki Mikaeli Shiffrin. Foto: Reuters

Velika vrnitev Kildeja

Vse oči so bile uprte v vrnitev Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja, ki se je hudo poškodoval na smuku v Wengnu januarja 2024. Od takrat se je boril z zahtevnim okrevanjem in številnimi zdravstvenimi težavami, ki so mu onemogočale vrnitev na smuči, nekajkrat je bila pod vprašajem tudi njegova vrnitev na sneg, a danes se je uspešno vrnil v beli cirkus. In to po 684 dneh od grdega padca. Za Odermattom je zaostal +1,25 in si v cilju, kjer ga je čakala njegova izbranka Mikaela Shiffrin, lahko oddahnil.

"Bilo je tako lepo, vožnja kot v sanjah. V glavi sem imel veliko scenarijev, a nikoli si nisem predstavljal, da bo tako lepo," je Kilde po nastopu dejal za ORF, Shiffrin, ki ni skrivala solz, pa dodala: "Danes sem bila zelo nervozna. Poznam tisti občutek, ko se počutiš pripravljenega, a nisi prepričan, kaj se bo zgodilo. Zelo sem ponosna."

Hrobat sezono odprl s 13. mestom

Na štartu so bili trije Slovenci. Kot prvi se je na progo podal Miha Hrobat, ki je bil v pretekli zimi z 18. mestom v seštevku discipline najboljši Slovenec na tekmah v superveleslalomu v svetovnem pokalu. V cilj je prišel z zaostankom +0,91 sekunde in končal na 13. mestu. Za točke pa sta bila prepočasna Rok Ažnoh in Nejc Naraločnik.

Miha Hrobat je sezono odprl s 13. mestom. Foto: Aleš Fevžer

"Soliden start v sezono. Imel sem malce smole z vidljivostjo, ki je bila ob mojih startnih številkah zares slaba. Izvlekel sem kar veliko. Ne skačem od veselja, a vsak rezultat top 15 je dober. Sem zadovoljen. Sedaj sledi kakšen dan počitka in treninga. Nato se selimo v Beaver Creek. Nove tekme prihajajo, led pa je sedaj prebit in sem zadovoljen po današnjem dnevu," je v izjavi za SZS dejal Hrobat.

V petek tu sledi še moški veleslalom, ko bo slovenske barve branil Žan Kranjec. Naslednji teden bo na sporedu tudi Hrobatova paradna disciplina smuk, in sicer v Beaver Creeku.

V soboto bosta na tem prizorišču sledila ženski veleslalom z Ano Bucik Jogan in nato še nedeljski ženski slalom, na katerem bo ob Bucik Jogan nastopila še Lila Lapanja.