Nekdanji mladinski smukaški svetovni prvak Rok Ažnoh je dobrih deset dni po grdem padcu na smuku v Beaver Creeku sporočil, da je dobil predčasno božično darilo – nove kolenske vezi. Kot je dodal, je operacija v Innsbrucku potekala brez zapletov.

Ažnoh je pri veliki hitrosti izgubil nadzor nad smučmi, se zaletel v zaščitno ogrado, izgubil čelado in negibno obležal. Ob progi so ga reševalci oskrbeli, helikopter pa ga je odpeljal v bolnišnico v Vailu. Na srečo si pri tem ni poškodoval glave, si je pa poškodoval kolenske vezi.

"Po temeljitih preiskavah so zdravniki ugotovili, da ne gre za hujšo poškodbo glave in vratu. Utrpel je pretres možganov in si poškodoval sprednjo križno ter stranske vezi na desni nogi," so pred desetimi dnevi sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

23-letnik se je danes oglasil na družbenem omrežju, kjer je med drugim zapisal, da je dobil predčasno božično darilo – novo sprednjo križno vez in notranjo stransko vez.

"1. teden ✅ preživet v postelji, gledanje televizije, hoja z berglami ... 🏥

Čas je, da se začnem truditi, da bi se vrnil v formo ⚡. Hvala ekipi fizioterapije, trenerjem in zdravnikom v Beaverju, Vailu, Innsbrucku in Sloveniji ... Operacija v Innsbrucku je bila opravljena brez zapletov," je zapisal in pripel nekaj fotografij zadnjega tedna, ki ga je preživel v bolnišnici na Tirolskem.