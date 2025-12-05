Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Petek,
5. 12. 2025,
6.33

44 minut

Poškodba na treningu

Corinne Suter po padcu in poškodbi mesec dni brez smučanja

Pe. M.

Corinne Suter | Aktualna olimpijska smukaška prvakinja Corinne Suter mora na prisilni počitek. | Foto Guliverimage

Aktualna olimpijska smukaška prvakinja Corinne Suter mora na prisilni počitek.

Iz švicarskega tabora po poškodbi zvezdnice Lare Gut prihajajo nove slabe novice. Na treningu smuka se je poškodovala aktualna olimpijska smukaška prvakinja Corinne Suter, ki se bo po predvidevanjih Švicarske smučarske zveze na sneg vrnila čez mesec dni – zgolj mesec pred olimpijskimi igrami v Italiji.

31-letna Corinne Suter se je poškodovala na sredinem treningu smuka v St. Moritzu. Švicarska smučarska zveza je zapisala, da si je poškodovala levo mečno mišico, levo koleno in zadnji del stopala desne noge.

Dodali so, da Suter ne potrebuje operacije, a se bo na sneg verjetno lahko vrnila šele čez en mesec, torej mesec dni pred začetkom olimpijskih iger. 

Švicarka je ena od kandidatinj za smukaška olimpijska odličja, v Italiji bi morala braniti naslov prvakinje. Pohvali se lahko tudi s petimi smukaškimi odličji s svetovnih prvenstev, leta 2021 je bila svetovna prvakinja. 

Močna švicarska ekipa za hitre discipline je za olimpijsko sezono že izgubila zvezdniško veteranko Laro Gut Behrami. Ta si je pretekli mesec na treningu v Copper Mountainu v Koloradu strgala sprednjo križno vez v levem kolenu in predčasno končala sezono.

