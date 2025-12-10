Lindsey Vonn pokazala zobe, Ilka Štuhec si želi več

Novo sezono v alpskem smučanju bodo ta konec tedna končno dočakale tudi specialistke za hitre discipline. Smučarke so v St. Moritzu danes opravile prvi trening smuka, na katerem je bila najhitrejša Američanka Lindsey Vonn, edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec je z zaostankom 1,38 sekunde zasedla 18. mesto.

Mesec in pol po začetku sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju bodo svoj trenutek na velikem odru vendarle dočakale tudi specialistke za hitre discipline. Slovenija – tako kot že nekaj zadnjih sezon – tudi v tej vse stavi le na eno predstavnico. 35-letna Ilka Štuhec je po lastnih napovedih najverjetneje vstopila v svojo zadnjo sezono v karieri. Najboljša slovenska smučarka zadnjih let je sklepni del priprav na sezono 2025/26 opravila v Kanadi, pred tem je med poletjem velik del snežnih priprav z ekipo opravila v Ushuaii v Argentini, kjer so bili 24 dni in izvedli 18 dni snežnih treningov.

Čeprav je v prejšnji zimi zaostala za lastnimi pričakovanji in se je sodelovanje s trenerjem Alešem Gorzo končalo z grenkim priokusom, se je odločila, da obrne nov list z novim trenerjem. Dirigentsko palico je po slovesu od ekipe Neje Dvornik prevzel Denis Šteharnik, vlogo glavnega pomočnika pa nekdanji smučar Boštjan Kline.

Štuhec se za uvod v sezono mudi v St. Moritzu, kjer je leta 2017 osvojila enega od dveh naslovov svetovne prvakinje v smuku. Slovenska šampionka je za uvod na prvem treningu zasedla 18. mesto, nastopila je s številko šest, najbolje pa je smučala v srednjem in spodnjem delu proge. Za na primer desetim mestom, ki ga je zasedla Avstrijka Cornelia Hütter, je zaostala le 35 stotink sekunde. Na vrhu je bila izkušena Američanka Lindsey Vonn, ki je smučala 1,38 sekunde hitreje od Slovenke, in se je tudi sicer precej oddaljila od konkurence. Drugo mesto je zasedla Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie (+0,59), tretje pa sta si razdelili Italijanka Sofia Goggia in Francozinja Laura Gauche (+0,71).

Ekipi Lindsey Vonn se je pridružil nekdanji smučar Aksel Lund Svindal. Foto: Reuters

"To sezono imam veliko podpore. Imam dva nova trenerja, eden od njiju je Aksel Lund Svindal. Skupaj tekmujeva že zelo dolgo – je moj dober prijatelj in večkratni prvak. Dodala sem tudi nove tehnike, tako da se moja ekipa počuti odlično. V sezono vstopam samozavestno. Imeli smo odlično pripravljalno obdobje, počutim se, kot da sem v odlični formi, in veselim se začetka," je pred sezono poudarila Vonn.

V petek bo ob 10.15 na sporedu prvi smuk, v soboto drugi (10.45), v nedeljo pa smučarke čaka še superveleslalom (10.45).

