Ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn je sporočila, da se je tudi uradno uvrstila na olimpijske igre v Cortini. To bodo njene že pete zaporedne in hkrati zadnje olimpijske igre.

Lindsey Vonn je po vrnitvi v letošnji sezoni naravnost zablestela. 41-letna smučarka je z velikim veseljem naznanila, da se je tudi uradno uvrstila v ameriško reprezentanco za letošnje olimpijske igre v Cortini. Zapisala je, da ji je v veliko čast, da bo lahko še enkrat zastopala svojo državo.

"Ko sem se odločila, da se vrnem k alpskemu smučanju, sem imela ves čas pred očmi Cortino, saj je to kraj, ki mi res veliko pomeni. Čeprav ne morem zagotoviti nobenega rezultata, lahko obljubim, da bom vsakič, ko se poženem s štarta, dala vse od sebe. Ne glede na to, kako se bodo te igre končale, imam občutek, da sem že zmagala," je zapisala Vonn.

Američanka je odlično izkazala na letošnjih tekmah svetovnega pokala, saj se je štirikrat zavihtela na stopničke – trikrat v smuku in enkrat v superveleslalomu. S tem je postala ena glavnih favoritinj za odličja na letošnjih olimpijskih igrah.

Preberite še: