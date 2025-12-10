Konec tedna bosta na tekmah alpskih smučarjev v svetovnem pokalu v St. Moritzu in Val d'Iseru nastopala le dva slovenska smučarja. Ilka Štuhec šele začenja olimpijsko sezono na tekmah v Švici, v Franciji bo Kranjec iskal dvig forme po neuspešnem koncu ameriške turneje.

Najboljša slovenska smučarka zadnjih let je sklepni del priprav na sezono 2025/26 preživela v Kanadi. Po selitvi v Evropo je pojasnila, da je bilo opravljeno delo na terenih onstran Atlantika dobro, vendar bo šele po prvih treningih v St. Mortizu vedela, kaj so res naredili.

"V Kanadi smo na zadnjih treningih preživeli tri tedne. Razmere so bile za smučanje odlične, sicer pa popolnoma nezimske. Nekajkrat smo morali treninge odpovedati, ker je deževalo in je bilo enostavno pretoplo. Kar nenavadno za november in Kanado, tam je običajno res mrzlo, a ni pomembno. Zadovoljna sem s treningi, naredila sem zadnji korak, da si zaupam in sem sproščena," je za svojo ekipo ozadje zadnjih priprav razkrila Štuhec.

O tem, kaj to pomeni pred prihajajočim hitrim koncem tedna v St. Moritzu, pa v tem trenutku niti sama še ne ve. "Pripravljenost pred začetkom tekme v St. Moritzu je na ravni, kot bi si želela. Kaj točno pa to pomeni, pa bomo videli po prvih opravljenih treningih," je dejala Mariborčanka.

"Ni skrivnost, da je St. Moritz eno mojih najljubših prizorišč. Super za začetek nove sezone," pa je smučarka, ki je prav tam leta 2017 osvojila enega od dveh naslovov svetovne prvakinje v smuku, razmišljala o tem, da bo prvi start na njej zelo ljubem tekmovališču.

Razkrila je tudi cilje oziroma želje za sezono: "Tako kot vedno je cilj iti čisto na vsaki tekmi na polno, pokazati vse, kar se da oziroma smučati sproščeno, kot znam. Kar se tiče rezultatsko, bomo pa videli. Stopnjevanje forme bi si vsekakor želela, če pa bo celo leto vrhunsko, pa toliko bolje."

O rezultatskih pričakovanjih v sezoni z vrhuncem na februarskih olimpijskih igrah še ni bila prav zgovorna, je pa še dodala, s čim bo zadovoljna: "S sezono, kjer bom smučala sproščeno, veselo in bom obenem hitra ter mi bo uspelo vse, kar sem si zadala."

Žan Kranjec z rezultatom v ZDA ni bil zadovoljen. Foto: Reuters

Kranjec upa, da bo po vrnitvi v Evropo bolje

Medtem ko bo Štuhec v Švici dobila prve odgovore o uspešnosti opravljenih priprav in formi, bo najboljši slovenski smučar Žan Kranjec v Val d'Iseru iskal priložnost za popravo vtisa po zadnji bledi predstavi na ameriški turneji. Na nedeljskem veleslalomu v Beaver Creeku je bil namreč daleč od najboljših na 24. mestu. Naslednja tekma ga čaka v soboto, ko se bodo veleslalomisti merili v Franciji; tam bo edini slovenski predstavnik, saj v slalomu Slovencev ne bo.

"Danes se tekma ni izšla po mojih načrtih. Ni bil dober dan zame in nisem se znašel v teh razmerah. Ameriška turneja nekako toplo-hladno. Na prvi tekmi sem dokazal, da sem lahko povsem konkurenčen, tukaj se pač ni izšlo. Gremo naprej. Naslednja tekma sledi že čez šest dni in verjamem, da sem lahko konkurenčen najboljšim tudi na evropskem snegu," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Kranjec.

"Težka tekma, saj je bila podlaga zares mehka. Šlo je za drugačen sneg, na katerem letos še nismo smučali. Na žalost se Žan ni znašel. A na koncu koncev ima vsak lahko slab dan in Žan ga je imel danes. Mi vemo, da je na treningih smučal dobro in gremo z dvignjeno glavo v Evropo, kjer bomo poskušali popravi rezultat," pa ni bil pretirano razočaran niti trener Miha Verdnik.