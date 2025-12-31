Leta 2026 se bo končala pot za kar nekaj pomembnih avtomobilov, med katerimi izpostavljamo peterico – od vsestranskega forda focusa do športnika BMW Z4.

Leto 2026 bo prineslo konec nekaterih nekoč uspešnih in pomembnih avtomobilov. Njihov konec so prinesle bodisi strateške odločitve proizvajalcev, predpisi pri zahtevah za zniževanje izpustov CO2 ali pa tudi višji stroški nadgradnje, ki bodo zaradi novih predpisov potrebni od sredine prihodnjega leta naprej. Slabo se piše športnim avtomobilom z bencinskimi motorji pri znamkah, ki ne prodajo dovolj električnih ali hibridnih avtomobilov. Hyundai bo sicer morda vrnil i30 N, a leta 2026 se bo iz prodajnih salonov očitno poslovila honda civic type-R. Podobno velja za jeepa wranglerja. Oba sta sicer v Evropi nišna avtomobila, ki pa vseeno kažeta na spremembe na avtomobilskem trgu.

Umiki vozil pa ne prihajajo le iz vrst nišnih modelov, temveč tudi iz nekoč velikoserijskih vozil.

Ford focus – Ford se je že pred časom odločil za strateško odločitev ukinitve modela fiesta in focus. Fiesta se morda vrne kot električni križanec na Renaultovi zasnovi, prihodnost focusa pa je po letu 1999 končana. Focus je bil nekoč eden najbolj priljubljenih kombilimuzin v Evropi. Bil je za svoj čas drzno oblikovan, v svetovnem reliju ga je vozil Colin McRae, obenem pa je bil tudi vsestransko uporaben.

– Ford se je že pred časom odločil za strateško odločitev ukinitve modela fiesta in focus. Fiesta se morda vrne kot električni križanec na Renaultovi zasnovi, prihodnost focusa pa je po letu 1999 končana. Focus je bil nekoč eden najbolj priljubljenih kombilimuzin v Evropi. Bil je za svoj čas drzno oblikovan, v svetovnem reliju ga je vozil Colin McRae, obenem pa je bil tudi vsestransko uporaben. Volkswagen touran – vodilni evropski proizvajalec avtomobilov je svoj srednje velik enoprostorec prvič pokazal že pred 23 leti. Touran je preživel dve generaciji, prihodnje leto pa se poslavlja. Dolgo je bil s svojo praktičnostjo in racionalno zasnovo velika prodajna uspešnica. Volkswagen jih je od leta 2003 prodal več kot 2,5 milijona. Toda nekoč so jih letno prodali tudi več kot 200 tisoč, zadnja leta le še okrog 30 tisoč. Touran bo predvidoma v nekaj letih dobil električnega naslednika, ki ga bodo morda izdelali že na naprednejši platformi SSP.

– vodilni evropski proizvajalec avtomobilov je svoj srednje velik enoprostorec prvič pokazal že pred 23 leti. Touran je preživel dve generaciji, prihodnje leto pa se poslavlja. Dolgo je bil s svojo praktičnostjo in racionalno zasnovo velika prodajna uspešnica. Volkswagen jih je od leta 2003 prodal več kot 2,5 milijona. Toda nekoč so jih letno prodali tudi več kot 200 tisoč, zadnja leta le še okrog 30 tisoč. Touran bo predvidoma v nekaj letih dobil električnega naslednika, ki ga bodo morda izdelali že na naprednejši platformi SSP. BMW Z4 (in toyota supra) – Potem ko je Toyota napovedala zadnjo serijo obstoječe generacije supre, je bil podoben korak s strani BMW le še vprašanje časa. Supro in Z4 so Japonci in Nemci izdelali skupaj. Zdaj je uradno – BMW bo januarja začel zbirati naročila za zadnjo omejeno serijo vozila, ki ga bodo nepreklicno prenehali izdelovati konec marca 2026. Model Z4 so pri BMW pokazali jeseni leta 2002. Bil je neposredni naslednik modela Z3, ki so ga sicer na ceste poslali že leta 1995. Sledili sta še dve generaciji Z4 (2008 in 2018).

– Potem ko je Toyota napovedala zadnjo serijo obstoječe generacije supre, je bil podoben korak s strani BMW le še vprašanje časa. Supro in Z4 so Japonci in Nemci izdelali skupaj. Zdaj je uradno – BMW bo januarja začel zbirati naročila za zadnjo omejeno serijo vozila, ki ga bodo nepreklicno prenehali izdelovati konec marca 2026. Model Z4 so pri BMW pokazali jeseni leta 2002. Bil je neposredni naslednik modela Z3, ki so ga sicer na ceste poslali že leta 1995. Sledili sta še dve generaciji Z4 (2008 in 2018). Volvo V90 – znamko Volvo so tradicionalno najbolj zaznamovali prostorsko prešerni karavani. Njihov seznam je dolg in bogat, od leta 2016 so izdelovali karavanski model V90. Toda nekoč popularne karavane so povsem zasenčili športni terenci. Zadnjo različico V90 je poganjal priključno hibridni pogon, ki pa bi ga morali za leto 2026 nadgraditi. Zaradi nizke prodaje, ki je predstavljala le odstotek celotne Volvove globalne prodaje, je bila odločitev o koncu modela V90 logična.

– znamko Volvo so tradicionalno najbolj zaznamovali prostorsko prešerni karavani. Njihov seznam je dolg in bogat, od leta 2016 so izdelovali karavanski model V90. Toda nekoč popularne karavane so povsem zasenčili športni terenci. Zadnjo različico V90 je poganjal priključno hibridni pogon, ki pa bi ga morali za leto 2026 nadgraditi. Zaradi nizke prodaje, ki je predstavljala le odstotek celotne Volvove globalne prodaje, je bila odločitev o koncu modela V90 logična. Alpine A110 – to je trenutno še eden zadnjih čistokrvnih športnih avtomobilov za relativno dostopno ceno. Nizka masa, sredinsko postavljeni motor in pogon na zadnji kolesi naredijo A110 pravo cestno igračo. Poganja ga 1,8-litrski bencinski štirivaljnik. Alpine bo prihodnje leto za ta avtomobil proizvodnjo ustavil in naslednik – tak je vsaj trenutni načrt – naj bi bil električni. Pri Alpine za električne pogone še čakamo na večji tehnični preskok, kakršen bi bila na primer uporaba naprednejše 800-voltne platforme.

Foto: Volkswagen Foto: BMW Foto: Vinko Kernc Foto: Gregor Pavšič