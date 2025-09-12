Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Ford jeseni ukine focusa, ta pa se lahko že kmalu vrne - a kot križanec

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Ford focus 1.5 TDCi | Tudi če se ime focus res vrne, to ne bo več klasična kombilimuzina ali karavan. | Foto Gašper Pirman

Tudi če se ime focus res vrne, to ne bo več klasična kombilimuzina ali karavan.

Foto: Gašper Pirman

Ford bo letos končal proizvodnjo focusa, a ta avtomobil se lahko že čez dve leti vrne kot križanec z različnimi tipi pogona.

Ford puma gen-e
Avtomoto Električna ford puma - presenečenje leta? Avtomobil, ki prepriča v praksi in da misliti.

Pri Fordu sestavljajo novo evropsko strategijo, del katere je odmevna menjava modelov. Slovo vozil kot so bila S-max, galaxy, mondeo in fiesta bo letos dokončno dopolnil še focus. Najcenejši ford tako postaja puma. Sredi devetdesetih let je imel Ford v Evropi tržni delež celo okrog 12 odstotkov, trenutno je pri štirih odstotkih. 

Focus pa bi se lahko kmalu vrnil, je poročal britanski Autocar. Ford naj bi kot njegovo zamenjavo že razvijal in načrtoval novega križanca, s katerim bi dopolnili svojo ponudbo in tak avtomobil bi bil v ponudbi vzporedno z obstoječo kugo. 

Ford puma gen-e | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Focus električni, a zagotovo tudi hibridni

Pri pogonu bi bila lahko na voljo tako povsem električni kot hibridni pogon, morda tudi podaljševalnik dosega. Najverjetnejši je namreč  pristop z različnimi pogoni, s katerimi bodo pri Fordu elektrificirali svoje avtomobile. Električni pogon bo nujen, a ne bo edini. 

Ford je podobno zasnovo letos uporabil pri pumi. Ta je na trgu z bencinski motorjem, bolj ali manj enak avtomobil pa tudi z električnim. Čeprav gre le za predelavo in ne namensko električno platformo, smo na testu dosegli presenetljivo dobre rezultate pri porabi in polnjenju baterije. Ostala Fordova električna aduta prihajata z namenske Volkswagnove električne platforme MEB.

Proizvodnja iz Nemčije v Španijo

Proizvodnjo križanca “focus” bodo zaupali tovarni v španski Valenciji, ki ima letno proizvodno kapaciteto do 300 tisoč avtomobilov. Tovarno v nemškem Saarlouisu bodo po koncu proizvodnje focusa zaprli. V tovarni v Kolnu sta fiesto nasledila veliko dražja električna avtomobila explorer in capri. 
 

