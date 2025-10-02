Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
2. 10. 2025,
7.03

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
proizvodnja avtomobilov ford focus ST Ford

Četrtek, 2. 10. 2025, 7.03

29 minut

Ford focus ST

Izdelali so še zadnjega: konec za avtomobilsko ikono #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Ford focus ST | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Ford je v Nemčiji izdelal še svoj zadnji focus v športni različici ST.

Ford je bil v Evropi dolga leta znan po svojem programu športnih avtomobilov z oznako ST. Najprej so že leta 2023 ukinili fiesto ST, zdaj se je dokončno poslovil še focus ST. Med njima je moral v avtomobilsko zgodovino zapeljati tudi focus RS s štirikolesnim pogonom. Športni focusi imajo sicer skoraj četrtstoletno zgodovino, saj je focus že v svoji prvi generaciji dobil tudi različico RS. 

Fotogalerija
1
 / 8

Ford focus ST | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Večina športnih "hot-hatchev" se je že poslovila

Tudi če Ford v Evropi ne bi povsem ustavil proizvodnje vseh focusov, se športnemu ST ni pisalo ne najbolje. Prodaja športnih avtomobilov je padala, vsak prodani pa je negativno vplival na Fordov povprečni izpust CO2. Tudi donosa od teh avtomobilov, tako je vsaj trdil izvršni direktor Jim Farley, ni bilo prav veliko. Trenutno je v ponudbi še različica ST za križanca pumo, ki pa jo poganja le še bencinski trivaljnik. 

Focus ST je sicer le eden v vrsti številnih športnih kombilimuzin, ki so se morale posloviti. Med drugimi so se poslovili športni renaulti, hyundaiji in peugeoti (vsaj tisti z bencinskimi motorji), tako da vztrajata še Toyota z yarisom GR in Volkswagen z različico GTI pri golfu in tudi polu. 

Ford bo proizvodnjo focusa v tovarni v Saarlouisu dokončno ustavil novembra. V tovarni bo ostalo zaposlenih okrog tisoč ljudi. Dolgoročna prihodnost tovarne še ni začrtna, odprta pa naj bi ostala vsaj do leta 2032.

proizvodnja avtomobilov ford focus ST Ford
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.