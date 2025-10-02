Izdelali so še zadnjega: konec za avtomobilsko ikono #foto

Ford je bil v Evropi dolga leta znan po svojem programu športnih avtomobilov z oznako ST. Najprej so že leta 2023 ukinili fiesto ST, zdaj se je dokončno poslovil še focus ST. Med njima je moral v avtomobilsko zgodovino zapeljati tudi focus RS s štirikolesnim pogonom. Športni focusi imajo sicer skoraj četrtstoletno zgodovino, saj je focus že v svoji prvi generaciji dobil tudi različico RS.

Foto: Gregor Pavšič

Tudi če Ford v Evropi ne bi povsem ustavil proizvodnje vseh focusov, se športnemu ST ni pisalo ne najbolje. Prodaja športnih avtomobilov je padala, vsak prodani pa je negativno vplival na Fordov povprečni izpust CO2. Tudi donosa od teh avtomobilov, tako je vsaj trdil izvršni direktor Jim Farley, ni bilo prav veliko. Trenutno je v ponudbi še različica ST za križanca pumo, ki pa jo poganja le še bencinski trivaljnik.

Focus ST je sicer le eden v vrsti številnih športnih kombilimuzin, ki so se morale posloviti. Med drugimi so se poslovili športni renaulti, hyundaiji in peugeoti (vsaj tisti z bencinskimi motorji), tako da vztrajata še Toyota z yarisom GR in Volkswagen z različico GTI pri golfu in tudi polu.

Ford bo proizvodnjo focusa v tovarni v Saarlouisu dokončno ustavil novembra. V tovarni bo ostalo zaposlenih okrog tisoč ljudi. Dolgoročna prihodnost tovarne še ni začrtna, odprta pa naj bi ostala vsaj do leta 2032.