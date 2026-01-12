Toyota s hiluxom poizkuša z drugačno, to je precej bolj nišno in ne vsesplošno elektrifikacijo delovnega poltovornaka.

Med novostmi na bruseljski avtomobilski razstavi je tudi prvi električni hilux, ki sodi med globalno do zdaj najuspešnejše poltovornjake. Elektrifikacija teh je bila v večini poizkusov do zdaj neuspešna - najbolj razvpit je sicer tesla cybertruck, ki pa je prodajno daleč od prvotnih ambicij Elona Muska. Ford je poskušal z električno različico F-150 - ta je zmogljiva, a tudi precej draga. Električne poltovornjake že imajo nekateri kitajski proizvajalci.

Hilux je pojem cestnega stroja že več kot 50 let. Do zdaj so jih na ceste poslali več kot 27 milijonov.

Drugačen pristop je izbrala prav Toyota s hiluxom. Namesto da bi ga poskušali kot električno različico izdelati po meri vseh, ki razmišljajo o takem vozilu, so ga usmerili povsem nišno. Električni hilux ima namreč precej majhno baterijo, a bo lahko prav zato cenovno smiseln in še vedno uporaben prav tam, kjer bi lahko uporabniki električni poltovornjak sprejeli z odprtimi rokami. Tak primer so gradbišča, različni naravni parki, živalski vrtovi in druga delovan območja - potreba po dnevnih kilometrih je tam majhna, vloga elektropogona pa glede na okolje zelo smiselna.

Baterija v hiluxu ima kapaciteto 59 kilovatnih ur (kWh), pogon pa je štirikolesni. Nosilnost je omejena na 715 kilogramov, zmožnost vleke tovora je pri 1,6 tonah. Dimenzije in oddaljenost od tal so enake kot pri hiluxu s klasičnim motorjem. Doseg po WLTP je ocenjen na 257 kilometrov, kar v praksi pomeni do okrog 200 kilometrov realnega dosega (poraba okrog 30 kWh/100 km).

Prodajno ključni bo vseeno dizelski blagi hibrid

Električni hilux bo predstavljal manjšino prodaje, a zato ni nič manj pomemben. Vsak registrirani hilux bo učinkovito zmanjšal Toyotin povprečni izpust CO2. Večji del prodaje bo predstavljala blagohibridna 48-voltna različica na osnovi 2,8-litrskega dizelskega motorja. V nekaterih vzhodnoevropskih državah bo hilux na voljo celo brez dodatka blagega hibrida. Nosilnost tu bo ena tona, torej skoraj 300 kilogramov več kot pri električni različici, zmožnost vleke pa do 3,5 tone.

