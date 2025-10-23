Oven

Zanimiva mešanica skladnih in napetih vplivov vam bo omogočila rešiti določene težave. V luči novih informacij, pogovorov in srečanj boste prišli do zanimivih odkritij o sebi, svojih pričakovanjih in željah. Razmislili boste o nekdanjem partnerju, zaradi katerega ste pretočili toliko solz, in o osebi, kakršno želite ob sebi.

Bik

Na delovnem mestu se boste danes znašli pred novimi preizkušnjami. Ne ustrašite se. Tudi danes pokažite, kako pogumni ste lahko v resnici. Soočite se z izzivom in videli boste, da ste lahko ponosni sami nase. Pri delu naj vas danes vodita vztrajnost in pozornost. Zvezde vas bodo polepšale in pomladile.

Dvojčka

Prihajate v izjemno zanimivo in razburljivo obdobje, še posebej na področju ljubezni in partnerskih odnosov. Znašli se boste v središču pozornosti in boste tarča pogledov zanimivih oseb. Morda ne boste vedeli, kako zadržati ravnotežje. Kmalu boste veliko bolj močni in boste vedeli, kako izkoristiti tujo naklonjenost.

Rak

Razpoloženje bo danes nekoliko nihalo. Preplavljeni boste s pozitivnimi čustvi, takoj za tem pa bo sledil občutek potrtosti in brezupja. Prehitro in nepremišljeno odločanje zato nikakor ni priporočljivo. Nekajkrat globoko vdihnite in šele takrat boste prišli do zaključka. Stvari se bodo prav hitro spremenile in nekoliko lažje boste zadihali.

Lev

Imate močno intuicijo in natanko veste, kako bi lahko rešili vse spore, ki jih trenutno doživljate v ljubezenskem razmerju. Globoko v sebi veste, kakšna je vaša pot in zaradi tega ste v prednosti. Ne pretiravajte, ne razsipavajte z energijo in dovolite si, da boste s skupnimi močmi dosegli želene stvari.

Devica

Čutili boste, kako močni ste v resnici. Tako mentalno kot fizično se boste izkazali pri delovnih opravilih. V službi boste dokazali, da lahko dominirate vsaki situaciji. Res je, da ste močno znamenje, toda bodite previdni, saj vas bodo lahko prav v današnjem dnevu presenetili negativni odzivi sodelavcev. Ne skušajte jim ukazovati.

Tehtnica

Občutili boste potrebo, da morate spregovoriti o svojih najglobljih čustvih, svoji preteklosti in drugih osebnih temah. To bo vsekakor poglobilo bližino in zaupanje v vaših odnosih z bližnjimi. Znali boste tudi poslušati in nemalokrat se bo zgodilo, da boste tudi v drugih prebudili občutek zaupanja in varnega zavetja.

Škorpijon

Posvetite se nerešenim zadevam, ki morda ovirajo vašo pot do sreče. Svoj trud in vztrajnost danes končno usmerite v dokončna dejanja. Prijetno boste presenečeni, ko boste ugotovili, da nič ne ostane enako za vedno. Stvari se spreminjajo. Dan bo namenjen razmišljanju in tuhtanju. Spregovorite in razrešite vse, kar vas že nekaj časa teži.

Strelec

Na poslovnem področju boste doživeli pomemben preobrat, ki bo posledica vaših preteklih odločitev. Če ste vse do sedaj dvomili v njihovo pravilnost, boste zdaj končno vedeli, da ste ravnali pravilno. Vaš pogled bo usmerjen v prihodnost, pogumno pa boste delali prve korake. Uživali boste.

Kozorog

Nekomu se boste zdeli izjemno privlačni. Če ste vezani ali pa ste pred kratkim začeli neko novo ljubezensko razmerje, pričakujte, da bo izjemno pestro. Vsi, ki ste v razmerju že precej časa, pa pričakujte, da boste nekoliko v dvomih, zlasti če odziv partnerja ne bo tako ljubeč in strasten, kot boste pričakovali.

Vodnar

Imeli boste kar nekaj priložnosti za vzpostavitev novih prijateljskih stikov in druženja na splošno. Čustvena razmerja bodo harmonična in stabilna. Vzemite si čas in povejte neki osebi, kako močno jo spoštujete. Pričakujte, da se vam bo vsak trud povrnil. Mogoče boste tudi sami deležni pohval na svoj račun.

Ribi

Zelo boste nemirni. Obkrožali vas bodo ljudje, ki bodo znali biti na trenutke pošteno nadležni. Celo vstali boste z levo nogo, se že navsezgodaj sprli s prijateljem in to popolnoma brez razloga. Čeprav boste imeli občutek, da vas drugi ne razumejo, da imajo neke skrite namene, temu ne bo tako.