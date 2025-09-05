Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

5. 9. 2025,
18.45

Ford Red Bull Racing McLaren Daniel Ricciardo Formula 1

Petek, 5. 9. 2025, 18.45

Daniel Ricciardo oznanil konec dirkaške kariere, ima že novo službo

M. P.

Hungaroring Daniel Ricciardo | Daniel Ricciardo in njegov prepoznavni nasmeh | Foto Guliverimage

Daniel Ricciardo in njegov prepoznavni nasmeh

Foto: Guliverimage

Dirkaške kariere enega bolj priljubljenih dirkačev zadnjih dveh desetletij Daniela Ricciarda je dokončno konec. Ostaja pa povezan z avtomobilsko industrijo. Postal je ambasador koncerna Ford, najintenzivneje bo pomagal pri promoviranju poltovornjaka raptor.

Daniel Ricciardo je zadnjo zmago dosegel pred tremi leti v Monzi. Tako je nazdravil s šampanjcem, ki si ga je nalil v čevelj. | Foto: AP / Guliverimage Daniel Ricciardo je zadnjo zmago dosegel pred tremi leti v Monzi. Tako je nazdravil s šampanjcem, ki si ga je nalil v čevelj. Foto: AP / Guliverimage Danes 36-letni Daniel Ricciardo je bil zaradi svojega velikega nasmeha eden najbolj priljubljenih v karavani formule ena, tako pri kolegih dirkačih kot navijačih. Od leta 2011 do lani je v kraljici avtomotošporta odpeljal 257 dirk in zmagal osemkrat. Najuspešnejši je bil z Red Bullovo ekipo, s katero ima sedem zmag, dvakrat pa je prvenstvo končal na tretjem mestu. Zadnjo zmago je dosegel pred dvema letoma, ko je z McLarnom presenetil tekmece v Monzi. A prav pri McLarnovi ekipi se je začel njegov zaton, saj se nikakor ni spoprijateljil z dirkalnikom. Tudi z ekipo Alpha Tauri/Racing Bulls se v preteklih dveh letih ni vrnil med najboljše in po lanski sezoni izgubil sedež. Sprva je še upal, da dobi novo priložnost, a je ni. Prav tako ni bil v ožjem krogu kandidatov za mesto v novi ekipi Cadillac, ki v formulo ena vstopa v naslednjem letu.

"Moji dirkaški dnevi so zgodovina"

Najuspešnejša leta je imel v ekipi Red Bull. | Foto: Reuters Najuspešnejša leta je imel v ekipi Red Bull. Foto: Reuters "Moji dirkaški dnevi so zgodovina, še vedno pa imam rad vse, kar je na kolesih. Zato sem ponosen, da sem se povezal s Fordom in postal svetovni ambasador za Ford Racing," je svojo novo kariero oznanil Avstralec. Ford sicer kot motorni partner prihaja v formulo ena, v kateri bo sodeloval z nekdanjo Ricciardovo ekipo Red Bull, a zdaj že nekdanji dirkač bo za Ford v prvi vrsti pomagal pri promociji v predvsem v ZDA in Avstraliji zelo priljubljenega poltovornjaka ford raptor. Tudi sam ga vozi že od leta 2017. "Tesno bom sodeloval s Ford Racing, še posebej se bom osredotočil na izjemni raptor in način življenja, ki ga ponuja. Zakaj jaz in zakaj zdaj? Ko sem se odločil upokojiti, sem dolgo razmišljal, kako bi ostal povezan z motošportnom. Zame je bilo dirkanje zabava." In zabavno je voziti tudi enega od Fordovih raptorjev, še pravi Ricciardo. 

Ford Red Bull Racing McLaren Daniel Ricciardo Formula 1
