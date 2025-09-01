Osvojil prvi pokal v formuli 1 in ga nesrečno razbil #video

Ko je bil pokal še v enem kosu. Foto: Guliverimage Ko je Red Bull v svojo drugo ekipo formule 1 Racing Bulls pred sezono posadil 20-letnega Isacka Hadjarja, se je marsikdo čudil. Nato je še trčil in odstopil še pred štartom uvodne dirke sezone v Melbournu. V nižjih prvenstvih je nekaj zmag sicer osvojil, ne pa lovorik, v formuli 3 je bil denimo četrti leta 2022, lani pa v formuli 2 podprvak.

Na družabnih omrežjih so zaokrožile fotografije izpred nekaj let, ko je kot mladi najstnik hodil po dirkah in se fotografiral z uveljavljenimi dirkači formule 1. Zdaj pa ni več samo njihov kolega na štartni vrsti, ampak tudi lastnik prvega pokala v kraljici avtomotošporta. Če se pošalimo: pravzaprav dveh. Ob slavju v Zandvoortu, kjer je karirasto zastavo prečkal kot tretji, je namreč pokal iz keramike razbil. A mu to, da ga ima zdaj v dveh kosih, ni vzelo veselja. Ni pa prvi dirkač, ki je razbil pokal, gotovo se spomnite, kako je to s prav tako keramično lovoriko pred dvema letoma na Hungaroringu uspelo Landu Norrisu (McLaren). Vrednost pokala, ki je narejen iz slavne keramike iz Delfta, ni znana, je bil pa ročno poslikan.

"Naredil nisem nobene napake"

Isack Hadjar je bil na kvalifikacijah četrti, na dirki pa tretji. Foto: Reuters Za 20-letnega Parižana alžirskih korenin je bila to 14. dirka v formuli 1. "Občutek se zdi kar nekoliko neresničen. Najbolj me je presenetilo, da sem lahko celo dirko držal četrto mesto. Na žalost za Landa je ta odstopil, jaz pa sem to izkoristil. Naredil nisem nobene napake." Za Hadjarja bi bilo že četrto mesto uspeh kariere, a je Norris sedem krogov pred ciljem parkiral McLarnov dirkalnik ob stezi z okvaro na pogonskem sklopu. "Od malega sem sanjal o tem. Vedno sem si želel biti na stopničkah. To so moje prve stopničke v formuli 1. Prišle so prej, kot sem pričakoval. Upam pa, da jih bo še veliko." Postal je najmlajši Francoz v zgodovini formule 1 na zmagovalnem balkonu. Ekipa Racing Bulls ga je zadnjič dosegla v Azerbajdžanu leta 2021, ko se je imenovala še Alpha Tauri. V Bakuju je bil takrat tretji Pierre Gasly.

Zdaj prvi kandidat za drugi Red Bullov sedež

Prvo dirko sezone je končal v solzah. Ko je trčil in odstopil že v krogu za ogrevanje. Foto: Reuters Na prejšnjih petih dirkah mladenič za volanom dirkalnika ekipe Racing Bulls ni osvojil točke, pred tem pa je bil na uvodnih sedmih dirkah petkrat v prvi deseterici. Z izjemo uvodne dirke v Melbournu je pustil zelo dober vtis. S 37 osvojenimi točkami je zdaj 10. v skupnem seštevku. Kar je najbolj zanimivo: Juki Cunoda je v Red Bullovem dirkalniku doslej osvojil le 12 točk. Hadjarju se tako naslednje leto obeta selitev v večjo Red Bullovo ekipo. Čeprav vprašanje, ali je to res nagrada: v zadnjih dveh sezonah imajo ekipni kolegi Maxa Verstappna z dirkalnikom, ki je dizajniran po njegovem slogu vožnje, velike težave.

"Izbrali smo ga, ker smo vedeli, da je nekaj posebnega. Imenoval sem ga 'mali Prost', v začetni fazi. Ljudje so se nam smejali, zdaj pa se je že dokazal," ga Hadjarja pohvalil Red Bullov svetovalec in prvi kadrovnik obeh Red Bullovih ekip formule 1 Helmut Marko. "Kar me navdušuje je, da je že po treh krogih na novem dirkališču konkurenčen." Odločitev, kdo bo Verstappnov ekipni kolega v naslednji sezoni, bo padla čez nekaj tednov, je še dejal Marko za Sky Sports.