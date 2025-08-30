Drzna napoved: novi dirkalniki F1 bodo dosegli 400 kilometrov na uro

Šef in solastnik Mercedesove ekipe formule ena Toto Wolff je pred začetkom VN Nizozemske presenetil z besedami, da bodo dirkalniki nove generacije z novimi pogonskimi sklopi naslednje leto lahko dosegli končno hitrost prek magičnih 400 kilometrov na uro.

Več kot kilometer dolga ravnina v Bakuju je ena od najboljših priložnosti za rekordne končne hitrosti dirkalnikov formule ena. Foto: Reuters Naslednja sezona formule ena bo znova prelomna, saj v veljavo vstopa nov tehnični pravilnik. Ta ne prinaša samo aerodinamično drugačnih dirkalnikov (aktivna aerodinamika na prednjem in zadnjem krilcu), temveč tudi nove pogonske sklope, ko bo razmerje med klasičnim in električnim delom motorja 50/50. Šestvaljnim turbomotorjem bodo torej dodali električno komponento z večjo in zmogljivejšo baterijo. "Dosegli bomo mejo 400 kilometrov na uro," je Toto Wolff dejal v pogovoru za nemški Auto Moto und Sport. To bi bil nov rekord v formuli ena. Uradna najvišja dosežena hitrost je 378 kilometrov na uro, kar je leta 2016 z Williamsom na koncu najdaljše ravnine v Bakuju uspelo doseči Valtteriju Bottasu. Tako visoke hitrosti so sicer mogoče le na zelo dolgih ravninah, denimo še v Monzi in na stezi bratov Rodriguez v mehiški prestolnici.

"Ne verjamem zgodbicam, verjamem samo, kar vidim"

Pierre Gasly zgodbicam ne verjame, verjel bo, ko bo to videl. Foto: Reuters Za komentar besed šefa Mercedesove ekipe so v Zandvoortu na Nizozemskem, kjer ta konec tedna poteka 15. letošnja dirka, vprašali nekaj dirkačev. In ti za zdaj v to dvomijo. "Ne verjamem zgodbicam, verjamem samo, kar vidim," je dejal Pierre Gasly (Alpine). "Če bi spremenili menjalnik in podaljšali ravnine, denimo v Monzi odstranili prvo šikano, bi že zdaj lahko dirkali prek 400 kilometrov na uro. Vesel bom, če bo šel moj dirkalnik tako hitro, a ne vem, od kje mu taka ideja."

"Mogoče to zmore Totov motor," se je pošalil štirikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). Mislim, da je Fia že razložila, da takšnih hitrosti ne bo dovolila. To bodo na določenih stezah preverili in se prepričali, da ne bomo dirkali tako hitro." Charles Leclerc (Ferrari) je v simulatorju že preizkusil prvi osnutek dirkalnika za naslednje leto in ni bil najbolj navdušen. A razvoj še poteka. "Če bomo res dosegli takšne hitrosti, bo to zelo impresivno. Z aktivno aerodinamiko in prednjim krilcem, ki bo kot DRS, je morda to mogoče. Bomo videli." Fia na svojih simulacijah končnih hitrosti prek 400 kilometrov na uro ni videla.