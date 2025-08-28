V naslednjih treh mesecih in desetih dneh se bo razplamtela bitka za naslov letošnjega svetovnega prvaka formule 1. Oscarja Piastrija in Landa Norrisa pred zadnjimi desetimi dirkami loči samo devet točk. Za zdaj ostajata ekipna prijatelja. Po počitnicah se sezona ta konec tedna nadaljuje v Zandvoortu. Zdaj je tudi čas, da se zapolnijo zadnji prosti sedeži za prihodnjo sezono. Teh je še šest, trije Red Bullovi so največja uganka.

Max Verstappen je na domači dirki v štirih letih trikrat zmagal. Foto: Reuters Po treh koncih tedna brez dirke, ko so bili dirkači, mehaniki in preostalo osebje ekipe na poletnih počitnicah, se svetovno prvenstvo formule 1 nadaljuje z veliko nagrado Nizozemske. Zandvoort dirko znova gosti od leta 2021, trikrat jo je dobil Max Verstappen (Red Bull), lani pa Lando Norris (McLaren). Ta je v igri za prvi naslov prvaka tudi letos, pred zadnjimi desetimi dirkami za vodilnim Oscarjem Piastrijem (McLaren) zaostaja za vsega devet točk. Britanec je dobil pet dirk, Avstralec pa šest. Spremljamo ekipni dvoboj za lovoriko, brez ukazov s komandnega mesta. Po dirki v Verstappnovi domovini samo teden pozneje sledi Monza v Ferrarijevi Italiji. In z njo se končuje evropski del sezone. Zadnja dirka bo sedmega decembra v Abu Dabiju.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Nizozemske:



2024 – Lando Norris (McLaren)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

1985 – Niki Lauda (McLaren)

1984 – Alain Prost (McLaren)



Časovnica VN Nizozemske:



Petek, 29. avgust

12.30 prvi trening

16.00 drugi trening



Sobota, 30. avgust

11.30 tretji trening

15.00 kvalifikacije



Nedelja, 31. avgust

15.00 dirka

Dvig priljubljenosti formule 1

Gledanost formule 1 zadnjo sezono strmo narašča. Foto: Reuters Priljubljenost formule 1 je letos znova poskočila, tako je bilo kar 11 od dosedanjih 14 dirk razprodanih. V Silverstonu in Melbournu so v treh dneh našteli kar 500 tisoč oziroma 465 tisoč obiskovalcev (tisti, ki je bil na prizorišču dva ali tri dni, je sicer štet dvakrat oziroma trikrat). Po podatkih vodstva tekmovanja ima tekmovanje trenutno 827 milijonov gledalcev z vsega sveta (ni sicer povsem jasno, kako so prišli do te številke).

Skupni seštevek pred VN Nizozemske (14/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 284 točk

2. Lando Norris (McLaren) 275

3. Max Verstappen (Red Bull) 187

4. George Russell (Mercedes) 172

5. Charles Leclerc (Ferrari) 151

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8. Alex Albon (Williams) 54

9. Nico Hülkenberg (Sauber) 37

10. Esteban Ocon (Haas) 27



1. McLaren Mercedes 559 točk

2. Ferrari 260

3. Mercedes 236

4. Red Bull Racing Honda 194

5. Williams Mercedes 70

6. Aston Martin Mercedes 52

Dirkaški mozaik za 2026

Sergio Perez in Cadillac sta sodelovanje oznanila tudi na novinarski konferenci v Ciudad de Mexicu. Foto: Reuters Ob skoraj sto točkah prednosti tako Piastrija kot Norrisa se zdi, da bomo na preostalih desetih dirkah spremljali zgolj še dvoboj za naslov prvaka. Medtem se zdi konstruktorska lovorika že oddana. Ferrari, Mercedes in Red Bull so v igri za mesta od dve do štiri, ki prav tako kot naslov prinašajo zajetno denarno nagrado. Naslednje dirke bodo zelo pomembno tudi za dirkače, ki so še brez pogodbe za prihodnje leto. Potem ko je ta teden ekipa Cadillac koncerna General Motors in družine Andretti, ki prihaja v formulo 1 prihodnje leto, oznanila svoja dirkača za prvo sezono, veterana Sergia Pereza in Valtterija Bottasa, je na papirju prostih samo še šest kokpitov. George Russell in Kimi Antonelli naj bi ostala pri Mercedesu.

Vprašanje, ali bodo Isacka Hadjarja že v drugi sezoni posadili v Red Bullov dirkalnik. Foto: Reuters Najtežjo nalogo pri izbiri ima Red Bull, saj ima pogodbo samo Max Verstappen. Kdo bo njegov ekipni kolega in kdo bosta dirkača njihove druge ekipe Racing Bulls, ostaja veliko vprašanje. Juki Cunoda je z Red Bullom osvojil samo sedem točk (Verstappen 187). Liam Lawson je bil po dveh dirkah degradiran iz Red Bulla v Racing Bulls. Dokazal se je le Isack Hadjar (22 točk z dirkalnikom Racing Bulls). Red Bullov dirkalnik je bil doslej vedno dizajniran za dirkaški slog Maxa Verstappna in zato so imeli njegovi ekipni kolegi toliko težav. Prihodnje leto sploh prvič Red Bull ne bo dirkalnik Adriana Neweyja, saj prihaja nova generacija dirkalnikov. Prost je še drugi sedež pri ekipi Alpine, Franco Colapinto še ni osvojil točke. Ni pa v ekipi Aston Martin povsem varen Lance Stroll. Če Cunoda ostane brez mesta v Red Bullovih ekipah, bi si ga Honda, ki se seli k zelenim, lahko želela v svoji novi ekipi.

Dirkaška zasedba za sezono 2026:



McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen in ?

Mercedes: ? in ?

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly in ?

Haas: Esteban Ocon in Olliver Bearman

Racing Bulls: ? in ?

Williams: Carlos Sainz in Alex Albon

Audi: Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto

Cadillac: Sergio Perez Valtteri Bottas