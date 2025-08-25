Samemu sebi je podaril avtomobil za 2,3 milijona evrov

Britanski dirkač formule 1 Lando Norris, ki se z ekipnim kolegom, Avstralcem Oscarjem Piastrijem, bori za letošnji naslov svetovnega prvaka, je razkril, da je lastnik kar 16 osebnih avtomobilov, večinoma starodobnikov, največ pa mu pomeni lamborghini miura, ki naj bi bil vreden kar 2,3 milijona evrov.

Lando Norris je zmagovalec devetih dirk formule 1, od tega petih letos, ko se bori za naslov prvaka. Foto: Reuters Lamborghini miura, ki ga ima v domači garaži Lando Norris, naj bi bil prvi model P400. Ta ima 12-valjni motor s 3.929 kubičnimi centimetri. Konec 60. in na začetku 70. let 20. stoletja so jih izdelali samo 762 in danes je vreden dva milijona britanskih funtov, torej približno 2,3 milijona evrov. "Stare avtomobile imam precej rajši kot moderne," je povedal 25-letnik. "Moj najljubši avtomobil? Največ mi pomeni lamborghini miura, najbolj sem ponosen nanj. Mislim, da je to eden najlepših avtomobilov vseh časov. To je bilo moje prvo darilo samemu sebi. Zapravil sem nekaj denarja in si kupil zelo lep avtomobil," je povedal z nasmehom.

Poglejte, kako se je Norris v Monte Carlu vozil z miuro:

V Silverstone se je pripeljal s shelby cobro

Norrisova shelby cobra v Silverstonu Foto: Guliverimage Pred kratkim smo ga v Silverstonu videli v še enem lepotcu. Na Veliko nagrado Velike Britanije se je pripeljal s shelby cobro iz 60. let. "Moral sem jo kupiti! Rekel sem si: cobro moram voziti. Z njo sem se pripeljal v Silverstone in to je bilo res odlično. To je ena najglasnejših stvari na svetu." Že njegov oče je bil navdušen nad starimi avtomobili in Lando je to ljubezen očitno podedoval. V garaži ima tudi dirkalne avtomobile mclaren 765LT, ferrari F40, porsche carrera GT in mclaren P1.