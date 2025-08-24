Hladen kot špricar, primerjajo ga s Schumacherjem in Alonsom

Zanj bi lahko uporabili besedno zvezo hladen kot špricar. Oscar Piastri je v sezono formule 1 2025 vstopil brez večjih pričakovanj in pritiska, a je vodilni v prvenstvu in ima z dirkanjem, kakršnega kaže, zelo dobre možnosti, da prvič osvoji najprestižnejšo lovoriko v avtomotošportu. Pa ne le zato, ker ima najboljši dirkalnik, temveč tudi zato, ker ostaja miren, kot da tudi zdaj ne bi čutil pritiska. V nasprotju z ekipnim tekmecem Landom Norrisom.

Na vseh dozdajšnjih 14 dirkah je osvojil točke. Foto: Reuters Pred začetkom letošnje sezone formule 1 je za prvega favorita veljal Lando Norris, ki je bil lani prvi izzivalec Maxa Verstappna. A je Britanca s precej bolj mirno glavo in dirkanjem brez napake zasenčil nekoliko manj izkušeni ekipni kolega Oscar Piastri. Po 14 od 24 dirk dirkača McLarna loči devet točk. Avstralec je zmagal na šestih dirkah, samo na dveh ni bil na zmagovalnem odru, točke je osvojil na prav vseh. Čeprav je bil zaporedoma prvak formule 3 in formule 2 (2000 in 2001), niso vsi verjeli vanj, še Alpine oziroma Renault ne. Ko mu ta ni dal dolgoročne pogodbe, je pobegnil k McLarnu in začel pisati uspešno zgodbo. V dveh sezonah in pol, po 60 odpeljanih dirkah, ko ima osem zmag in 22 uvrstitev na stopničke, je na dobri poti, da pri 24 letih postane še svetovni prvak v kraljici avtomotošporta.

Edini tekmec ekipni kolega: To je nekaj res posebnega

Oscar PIastri in Lando Norris, ekipna kolega in zdaj tudi tekmeca za naslov svetovnega prvaka formule 1 Foto: Reuters

"Zadnjih šest mesecev je bilo res izjemnih. Ni druge besede," je pred odločilnim delom prvenstva, ki se bo po tritedenskem premoru prihodnji konec tedna nadaljevalo z Veliko nagrado Nizozemske, za uradno spletno stran tekmovanja povedal Piastri. "Že ob koncu lanske sezone smo imeli kar nekaj uspehov, osvojili smo tudi konstruktorski naslov, a letošnja sezona je nekaj povsem drugega. Na dirke prihajam z zavedanjem, da se bom najverjetneje za zmage boril samo z ekipnim kolegom. To je nekaj res posebnega. Da, za zdaj je zelo zabavna sezona." Ne prvo mesto v skupnem seštevku, ne hiter ekipni tekmec in ne dejstvo, da pri McLarnu nimajo ekipnih ukazov, ne vplivajo na njegovo glavo. Ostaja miren, samozavesten, kot da ne občuti pritiska.

Oscar Piastri Foto: Reuters Vodja McLarnove ekipe Andrea Stella ga je zato pred kratkim primerjal z Michaelom Schumacherjem in Fernandom Alonsom. "Z Michaelom in Fernandom je Andrea v preteklosti delal. In nista bila ravno slaba dirkača. Pripoveduje mi, kaj ju je naredilo tako dobra, pa tudi kakšne slabosti sta imela. Dobro je, da veš, da so imeli tudi takšni šampioni slabosti. Mislim, da nisem popoln dirkač. Mislim, da ni nihče popoln, je pa lepo, če te primerjajo z najboljšimi vseh časov."

Mladega Avstralca podpira tudi Mark Webber. Ta je njegov agent, tudi sam je bil uspešen dirkač, ki je odpeljal 2.017 dirk in devetkrat zmagal. Leta 2010 je izgubil bitko za prvaka z ekipnim kolegom Sebastianom Vettlom. "Zelo koristno je, da je z mano. Tudi sam se je boril za naslov. Daje mi koristne nasvete, ne samo o boju za naslov prvaka, ampak že odkar sodelujeva."

Norris je zaostanek zmanjšal na devet točk

Lando Norris je na zadnjih štirih dirkah trikrat zmagal. Foto: Reuters Ker ima McLaren že 299 točk prednosti pred trenutno drugouvrščenim v konstruktorskem seštevku Ferrarijem, v ekipi vlada dodatna mirnost. Če bi se zgodilo resno trčenje med Piastrijem in Norrisom, to za McLarnov lov na drugi zaporedni naslov ne bi bilo usodno. Do zdaj sta se zgodila le dva manjša incidenta: v Kanadi, ko je po lastni napaki odstopil le Norris, in v Avstriji, kjer je Piastriju ob prepoznem zaviranju uspelo rešiti zaplet, da nista trčila. Bo pa njun dvoboj za lovoriko v jesenskem delu sezone vendarle postal bolj napet. Avstralec je imel že 23 točk prednosti, a jo je Britanec s tremi zmagami na zadnjih štirih dirkah stopil na vsega devet točk razlike.

"Ob četrtkih skupaj počneva različne neumnosti"

Za zdaj med njima ni nobenih napetosti in trenj. Foto: Reuters "Mislim, da je med nama zanimiva dinamika. A oba meniva, da ni nobenih napetosti. Zelo dobro se razumeva. Ob četrtkih skupaj počneva različne neumnosti, ko pa se začne resno delo, sva oba odločena, da bova zmagala oziroma osvojila čim več točk." Oba se potegujeta za svoj prvi naslov prvaka v formuli 1. Norris ima s tem že nekaj izkušenj od lani. "Ne skrbi me, da se je moja prednost zmanjšala na devet točk. Vso sezono sem zelo hiter, bil sem tudi na zadnjih dirkah. Dobre vozim na dirkah, dvoboj pa je zelo tesen. Tako bo tudi po poletnem premoru."