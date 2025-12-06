Štafeta z olimpijsko baklo krenila na pot iz Rima

Štafeta z baklo za olimpijske igre Milano - Cortina 2026 se je v soboto zjutraj začela v Rimu, plavalec Gregorio Paltrinieri pa je bil prvi od 10.001 tekačev, ki bodo baklo nosili do otvoritvene slovesnosti iger šestega februarja 2026.

Gregorio Paltrinieri, olimpijski prvak iz leta 2016 v teku na 1500 m prosto, se je ob desetih po lokalnem času podal na štart plamenice s stadiona dei Marmi, arene z antičnim navdihom, nad katero se dvigajo impozantni kipi iz belega marmorja, ki je ob vznožju olimpijskega stadiona. Plavalec, oblečen kot vsi ostali tekači v štafeti v belo kapo in bele kopalke z oranžno in rumeno obrobo, je pretekel 200 metrov, preden je prižgal še eno baklo, ki jo je nosila nekdanja sabljačica Elisa Di Francisca. Dvakratna olimpijska prvakinja v floretu je nato baklo predala še enemu velikemu imenu italijanskega športa, Gianmarcu Tamberiju, ki je na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021 osvojil zlato v skoku v višino.

Štafeta z baklo bo nato prepotovala najbolj znane znamenitosti italijanske prestolnice: Trg sv. Petra, Panteon, Imperialne forume in Kolosej. Prihod prve etape bo v zgodnjih večernih urah na Piazzi del Popolo.

Olimpijska bakla, ki jo bodo nosili športniki, umetniki in ostali, bo v 63 dneh prepotovala skupno 12.000 kilometrov, pri čemer bo obiskala več kot 300 mest po vsej državi, vključno s Sieno, Agrigentom, Pompeji, Firencami, Benetkami in Comom, preden bo 5. februarja, dan pred otvoritveno slovesnostjo na nogometnem stadionu San Siro, prispela v Milano.