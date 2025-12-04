Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
14.02

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
olimpijska bakla Milano Cortina 2026 olimpijske igre 2026 Filippo Ganna Jasmine Paolini

Četrtek, 4. 12. 2025, 14.02

56 minut

Olimpijska bakla v italijanskih rokah, čast za Paolini in Ganno #video

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jasmine Paolini Filippo Ganna olimpijska bakla | Foto Reuters

Foto: Reuters

Italijanski organizatorji prihodnjih zimskih olimpijskih iger, ki bodo februarja potekale v Milanu in Cortini d'Ampezzo, so danes v Atenah prevzeli olimpijsko baklo. Prva sta olimpijski plamen nosila italijanska teniška igralka Jasmine Paolini in kolesar Filippo Ganna. Po slovesnosti v Atenah se bo olimpijski ogenj odpravil v Italijo, kjer bo v naslednjih dveh mesecih prepotoval 12.000 kilometrov.

Olimpijski ogenj bo prepotoval vse italijanske pokrajine, preden bo 6. februarja prispel na legendarni stadion San Siro v Milanu, kjer bo slavnostno odprtje iger. V štafeti z baklo bo sodelovalo skupno 10.000 ljudi.

"Prejem tega dragocenega simbola na zgodovinskem mestu je močan opomin na čast, ki nam je bila izkazana. Veseli smo, da lahko olimpijski ogenj ponesemo v domovino," je dejal Giovanni Malago, predsednik organizacijskega odbora prihajajočih zimskih olimpijskih iger.

Olimpijsko baklo so prižgali 26. novembra v antični Olimpiji, rojstnem kraju antičnih iger.

Zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini d'Ampezzo bodo potekale od 6. do 22. februarja prihodnje leto.

Preberite še:

Rogla deskanje
Sportal Zaskrbljenost zaradi zamud na prizorišču na OI
olimpijski ogenj
Sportal Slovesnost predaje olimpijskega ognja Italiji skrajšana
Milano Cortina ZOI 2026
Sportal Ruskim in beloruskim športnikov zelena luč za olimpijske kvalifikacije
olimpijska bakla Milano Cortina 2026 olimpijske igre 2026 Filippo Ganna Jasmine Paolini
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.