Olimpijska bakla v italijanskih rokah, čast za Paolini in Ganno #video

Italijanski organizatorji prihodnjih zimskih olimpijskih iger, ki bodo februarja potekale v Milanu in Cortini d'Ampezzo, so danes v Atenah prevzeli olimpijsko baklo. Prva sta olimpijski plamen nosila italijanska teniška igralka Jasmine Paolini in kolesar Filippo Ganna. Po slovesnosti v Atenah se bo olimpijski ogenj odpravil v Italijo, kjer bo v naslednjih dveh mesecih prepotoval 12.000 kilometrov.

Olimpijski ogenj bo prepotoval vse italijanske pokrajine, preden bo 6. februarja prispel na legendarni stadion San Siro v Milanu, kjer bo slavnostno odprtje iger. V štafeti z baklo bo sodelovalo skupno 10.000 ljudi.

🔥 Olympic tennis gold medallist Jasmine Paolini carries the torch! And passes to another Olympic champion, Filippo Ganna.



An unforgettable moment for two of Italy's sporting stars.#MilanoCortina2026 | @MilanoCortina26 pic.twitter.com/biSF48xgKn — The Olympic Games (@Olympics) December 4, 2025

"Prejem tega dragocenega simbola na zgodovinskem mestu je močan opomin na čast, ki nam je bila izkazana. Veseli smo, da lahko olimpijski ogenj ponesemo v domovino," je dejal Giovanni Malago, predsednik organizacijskega odbora prihajajočih zimskih olimpijskih iger.

Olimpijsko baklo so prižgali 26. novembra v antični Olimpiji, rojstnem kraju antičnih iger.

Zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini d'Ampezzo bodo potekale od 6. do 22. februarja prihodnje leto.

