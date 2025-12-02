Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
2. 12. 2025,
14.48

1 ura, 5 minut

Cas razveljavil prepoved Fis

Ruski in beloruski smučarji, deskarji in skakalci bodo lahko sodelovali v olimpijskih kvalifikacijah

STA

Milano Cortina ZOI 2026 | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ruski in beloruski smučarji in deskarji bodo lahko sodelovali v olimpijskih kvalifikacijah. Mednarodno športno razsodišče Cas je prepričano, da imajo športniki teh dveh držav pravico do udeležbe v kvalifikacijskih tekmovanjih, če izpolnjujejo merila Mednarodnega olimpijskega komiteja za nastop pod nevtralnimi obeležji.

Odločitev je prvi sporočil ruski minister za šport Mihail Degtjarev, ki je dejal, da so ruskim smučarjem in deskarjem na snegu odprli možnost tekmovanja kot nevtralnih športnikov na prihajajočih zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Degtjarev je na družbenih omrežjih sporočil, da je športno arbitražno razsodišče na pritožbo Rusije razveljavilo prepoved, ki jo je sprejela Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis).

Svet mednarodne smučarske federacije je podprl popolno prepoved sodelovanja športnikov iz Rusije in Belorusije, tudi kot nevtralnih športnikov z nevtralnimi obeležji na kvalifikacijskih tekmovanjih za zimske olimpijske in paraolimpijske igre v Milanu in Cortini d'Ampezzo leta 2026.

Ruska smučarska zveza (RSF) in Beloruska smučarska zveza (BSU) sta se na odločitev pritožili pri Casu, skupaj s skupno 17 športniki iz obeh držav.

Zimske olimpijske igre se bodo začele 6. februarja 2026, nevtralni status pa lahko v skladu s smernicami Mednarodnega olimpijskega komiteja pridobijo športniki, ki niso javno podprli vojaškega posredovanja v Ukrajini in nimajo povezav z ruskimi oziroma beloruskimi vojaškimi ali državnimi varnostnimi agencijami.

Ruski športniki in funkcionarji ekip se soočajo tudi z izzivi pri pridobivanju vizumov za vstop v nekatere države, ki gostijo kvalifikacijske dogodke, kot so svetovni pokali v alpskem smučanju, teku na smučeh in deskanju na snegu.

