Avtor:
A. T. K.

Torek,
2. 12. 2025,
11.03

Osveženo pred

12 minut

Torek, 2. 12. 2025, 11.03

12 minut

Filippa Ganno doletela posebna čast: prvi bo nosil olimpijsko baklo

Avtor:
A. T. K.

Primož Roglič Filippo Ganna | Filippo Gana bo prvi nosilec olimpijske bakle pred potovanje bakle iz Grčije na Apeninski polotok. | Foto Kolesarska zveza Slovenije

Filippo Gana bo prvi nosilec olimpijske bakle pred potovanje bakle iz Grčije na Apeninski polotok.

Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Italijanskega kolesarja Filippa Ganno so izbrali za prvega nosilca olimpijske bakle, ki jo bodo ta teden v Atenah predali italijanski delegaciji. Olimpijske igre, ki jih bosta gostila Milano in Cortina, bodo trajale od 6. do 22. februarja 2026.

29-letni Filippo Ganna, član kolesarski ekipe INEOS Grenadiers, se bo nato v štafeti pridružil teniški igralki Jasmine Paolini in svetovni nogometni ikoni Zlatanu Ibrahimoviću, ki bosta vsak na svoj način sodelovala pri prenosu ognja v Italijo.

Ogenj iz Aten najprej v Rim

Olimpijski plamen bo 4. decembra po slovesni predaji na stadionu Panathinaiko v Atenah, kjer so leta 1896 priredili prve moderne olimpijske igre, odpotoval na Apeninski polotok. Najprej v Rim, nato pa plamenico čaka 63-dnevna in 12 tisoč kilometrov dolga pot skozi večja italijanska mesta.

Zanimiva izbira Ganne za prvega nosilca bakle na Apeninskem polotoku je najverjetneje tudi posledica dejstva, da gre za enega ključnih italijanskih olimpijcev zadnjega obdobja. Leta 2021 je na olimpijskih igrah v Tokiu na velodromu italijansko ekipo v ekipnem zasledovanju popeljal do zlate medalje, ob tem pa postavil še svetovni rekord. Uspešen je bil tudi na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024, kjer je osvojil srebro v vožnji na čas in bron v ekipnem zasledovanju.

